'İşe alma' vaadiyle 50 kişiyi dolandıranlar, çiftçileri de kandırmış - Son Dakika

TOKAT'ta, işe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandıran 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 'çiftçilik projesi' adı altında 13 çiftçiden de canlı hayvan alarak, parasını ödemedikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne işe alacağız' vaadiyle 50 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin belirlenen adreslere yaptığı operasyon sonucu R.B., H.N., .İ.Ö., H.A., M.A. ve C.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden R.B.'nin, kendisini 'Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde görevli doçent' olarak tanıttığı ve 'Üniversite döner sermayesine para yatırmanız lazım' diyerek değişik tarihlerde mağdurlardan para aldıkları belirlendi. Olayın ardından polise başvuran 13 çiftçi de aynı kişiler tarafından dolandırıldıklarını ileri sürdü. Mağdurlar, dolandırıcılık şüphelilerinin 'genç çiftçi' projesinde dağıtılmak üzere kendilerinden hayvan alarak, parasını ödemediklerini iddia etti. Şüphelilerin toplam 63 kişiden 900 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'Şüphelilerin, Almus 'un Çevreli beldesinde yaşayan Yücel Kepenek (50) ve köylüleri de dolandırdıkları ortaya çıktı. Kepenek'ten ' Genç çiftçi projesine katılacaksınız' diyerek 160 küçükbaş alan 6 kişinin çevre köylerden de benzer vaatlerde toplam 300 hayvanı alıp, dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Kepenek, "Kendisini 'doçent' olarak tanıtan kişi veteriner ve ziraatçi yetiştirdiklerini söyledi. 'Genç çifti' projesi kapsamında hayvan dağıtacaklarını söyledi, benden de koyun istedi. Ben komşularından 300 tane koyun aldım. Kendi 160 koyunum vardı. Onları da verdim. Fakat paramı alamadım. Beni 2-3 ay boyunca oyaladılar. Koyun aldığım vatandaşlar da mağdur oldu. Ben de bankadan kredi aldım. Birikmiş param vardı. Onları da koyun aldığım kişilere dağıttım. Dolandırıldığımı anlayınca polise başvurdum. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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