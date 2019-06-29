Son Dakika Haberleri: İşe başladığı gün kamyonu devirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İşe başladığı gün kamyonu devirdi

1 saat önce

Zonguldak'ta bir inşaata malzeme getiren kamyon damperi açıldığı sırada devrildi.

İşe başladığı gün kamyonu devirdi, System.String[]
Zonguldak'ta bir inşaata malzeme getiren kamyon damperi açıldığı sırada devrildi. Sürücünün ilk iş günü olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Baştarla Mahallesi Rat İkinci duraktaki bir inşaatta meydana geldi. 66 yaşındaki Ahmet Hakkı S. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon ile inşaatta malzeme getirdi. Ahmet Hakkı S. kamyonun damperini açtığı esnada kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan Ahmet Hakkı S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Hakkı S'nin bugün ilk iş günü olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde görüntü almak isteyen gazetecilere inşaat görevlileri tepki gösterdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
Ahmet Hakkı, Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada Lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı 15 yılda biriktirdiği cep telefonları ile uyuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 15:04:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşe başladığı gün kamyonu devirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]