İşe başladığı gün patronunu gasbettiği iddiası
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Antalya'da bu sabah işe başladığı pansiyonun sahibinden bıçak zoruyla bin 150 lira gasbederek kaçtığı iddia edilen zanlı için polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:34 Kaynak: AA
Antalya'da bu sabah işe başladığı pansiyonun sahibinden bıçak zoruyla bin 150 lira gasbederek kaçtığı iddia edilen zanlı için polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı.
İddiaya göre, Muratpaşa ilçesindeki bir pansiyonda bu sabah işe başlayan S.B (36), iş yeri sahibi Umut Aktaş'ın bin 150 lirasını bıçak zoruyla alarak kaçtı.
Aktaş'ın durumu polis bildirmesi üzerine güvenlik kameralarından eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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