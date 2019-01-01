İşe Başlama Hediyesi "Bir Pul", Koleksiyoncu Yaptı

Eskişehir'de 1977 yılında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde işe başlayan Mahmut Altıntaş, mesaisinin ilk günü amirlerince kendisine işe başlama hediyesi olarak verilen bir pul sayesinde yüzde 90'ı yabancı 10 bini aşkın puldan oluşan koleksiyonun sahibi oldu.

SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de 1977 yılında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde işe başlayan Mahmut Altıntaş, mesaisinin ilk günü amirlerince kendisine işe başlama hediyesi olarak verilen bir pul sayesinde yüzde 90'ı yabancı 10 bini aşkın puldan oluşan koleksiyonun sahibi oldu.



Çocukluk yıllarında eski paralara ilgi duyarken PTT'de işe başlamasıyla pul koleksiyoncusu olan 70 yaşındaki Altıbaş, "Uluslararası Posta Birliği" ve "Dünya Pul Sergileri" gibi koleksiyon çalışmalarıyla birçok sergilere katıldı, çeşitler ödüller aldı.



Altıbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş hayatına 19 Ekim 1977'de PTT'de başladığını belirterek, "İlk gün yeni başlayanlara bir pul veriliyordu hediye olarak. İlk pulum o oldu. Üzerinde Atatürk'ün devrimleri yazıyordu. Aslında hatırası bulunan ve benim için büyük önem arz eden pul da budur." dedi.



Bugün yüzde 90'ı yabancı, 10 bini aşkın puldan oluşan bir koleksiyonun sahibi olduğunu ifade eden Altıbaş, şöyle konuştu:



"Bu kadar pul içinde benim için en önemlisi, koleksiyoncu olmamda büyük etkisi bulunan ilk Atatürk konulu pul. Uluslararası Posta Birliği koleksiyonumdaki 9. Kongre'ye ait Kral V. George madalyası ve ejderhayı öldüren atlı şövalye figürleri bulunan 1 pound değerindeki pulum da çok değeli benim için. Nadir bulunan bir pul. Bugüne kadar 10 sergiye katıldım, altın, gümüş ve bronz madalyalar aldım. Uluslararası Posta Birliği konulu pul koleksiyonumu 6 yılda oluşturdum. Dünya Pul Sergileri koleksiyonum da bulunuyor. Ben koleksiyonlarıma paha biçilemez gözüyle bakıyorum. Çocuklarım gibi çünkü."



Koleksiyoncu olmak isteyenlere öneri



Balkan ülkeleri arasında yapılan sergi yarışmaları ile Avrupa sergilerine katılmayı hedeflediğini dile getiren Altıbaş, özellikle yurt dışı sergilerinde kendini denemek istediğini söyledi.



Koleksiyon sahibi olmanın emek ve sabır gerektirdiğini vurgulayan Altıbaş, şunları kaydetti:



"Günümüzde artık internet var. Direkt pul koleksiyoncularıyla muhatap olabiliyorsunuz. Yeni nesil pek koleksiyon meraklısı değil. Eğer gerçekten biri pul koleksiyonu yapmak istiyorsa, öncesinde bir konu seçecek. Örneğin çiçekler, böcekler, uçaklar, trenler. Belirli bir konu olduğunda yavaş yavaş koleksiyon zenginleşir. Önce toplayıcı olacaksınız, daha sonra koleksiyoncu olacaksınız ve en son benim gibi araştırmacı hale geleceksiniz. 10 binin üzerinde pul toplamışım kolay değil. Artık benim için geriye kalan tek şey araştırmak. Belirli sergilerde gümüş, bronz ödüller aldım."

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