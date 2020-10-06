İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi - Son Dakika

İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında işe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi takdim etti.

İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında işe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi takdim etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, iş yerine bisikleti ile ulaşım sağlayan personelleri, "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" temalı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tebrik etti. Hafta boyunca bisiklet ile işe gelip giden çalışanlar belirlenirken, düzenlenen törende Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, personeli kutladı. Belediye binası önünde düzenlenen törene Başkan Ataç'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Yaptığı konuşmada, bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğini ifade eden Başkan Ataç, "Öncelikle sizlere bisiklete bindiğiniz, yönetici arkadaşlarıma da bunu teşvik edici bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Bugün dünyaya baktığınızda en sağlıklı araç bisiklet. Trafiğin az olduğu yerlerde, soğuğa rağmen herkes bisikletine biniyor. Bir anda trafiği yok etmiş bisiklet. Bunun anlamı o kadar büyük ki Sağlık, ekonomi, sosyalleşme, kentleşmenin doğru yapıldığı anlamında birçok noktayı kapsıyor. Bisiklet böyle bir araç. 4 teker bedeninizi, 2 teker ruhunuzu taşır. Bizim çocukluğumuzda Eskişehir'in her yerinde çok sayıda bisiklet vardı. Hatta Demiryolları, Şeker Fabrikası iş çıkışlarında inanılmaz bir bisiklet seli olurdu. Çin'de sosyal açıdan ve ekonomik açıdan bisiklet çok kullanılır. Eskişehir'i de o zaman biz Çin'e benzetirdik. Şimdi gördüğünüz araç otoparklarında askılar şeklinde yüzlerce bisiklet olurdu. Tepebaşı'nda, Remourban projemiz kapsamında akıllı ulaşım sistemlerinin bir parçası olarak 7 kilometrelik bir bisiklet yolunu, toplu taşımaya entegre etmiştik. Tüm şehirde bunu başarır ve Eskişehir genelinde bisiklet yollarını yaygınlaştırırsak, önemli bir gelişme sağlamış oluruz. Ben, sizleri kutluyorum. İnanın, benim evim de şehir merkezinde olsaydı ben de bisikletle gider gelirdim. Yıllarca bisiklete bindim ama şimdi uzak kalıyor, kullanamıyorum. Allah kazadan beladan korusun, huzur içinde bisikletlerinize binin. Evinize ulaşın, belediyemize ulaşın" sözlerini kullandı.

Törende daha sonra Başkan Ataç, ulaşımda bisikleti tercih eden belediye personeline suluk ve tebrik belgesi takdim etti. - ESKİŞEHİR

İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi
İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi
İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi
İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi
İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Bisiklet, Avrupa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İşe bisiklet ile gelen personele teşekkür belgesi - Son Dakika

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