İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı

08.04.2022 07:58
İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı

İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı Tekirdağ Çorlu'da işe yetişme telaşına kapılan sürücü, yayaya yol vermek için duraklayan otomobile arkadan çarpması sonucu yaralandı.

İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da işe yetişme telaşına kapılan sürücü, yayaya yol vermek için duraklayan otomobile arkadan çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Cengiz Atak idaresindeki 34 PB 5750 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanan yaya yol vermek için durakladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Hakan Seyhan yönetimindeki 55 HC 788 plakalı hafif ticari araç, duraklayan otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Seyhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Talihsiz ve üzücü bir kaza"

Kazanın aceleyle gelen dikkatsizlik sonucu olduğunu ifade eden otomobil sürücüsü Cengiz Atak, "Ben yayaya yol vermek isterken yavaşladım. Bu sırada arkadaş da işe yetişmek için aceleyle yola çıkmış ve bana arkadan vurdu. Üzücü ve talihsiz bir kaza yaşandı" diye konuştu.

İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı
İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı
İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
SÜRATLİ SÜRÜCÜ 1 MOTOKURYE İLE 6 ARACA ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI SÜRATLİ SÜRÜCÜ 1 MOTOKURYE İLE 6 ARACA ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
07:57 Tel Aviv sokaklarında silahlı çatışma: 2 kişiyi öldüren Filistinli ölü ele geçirildi
07:44 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 8 Nisan'da bölgelerimizde ve bazı kentlerdeki hava durumu
07:40 5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 08:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement