İŞE GEÇ KALMAMAK İÇİN FABRİKA BAHÇESİNE PARAŞÜTLE İNDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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İŞE GEÇ KALMAMAK İÇİN FABRİKA BAHÇESİNE PARAŞÜTLE İNDİ; O ANLAR KAMERADA

03.10.2022 16:31

Bursa'da, mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan Adem Keskin (38), Uludağ dönüşü mesaiye geç kalacağını anlayınca iş yerinin bahçesine paraşütle indi.

Bursa'da, mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan Adem Keskin (38), Uludağ dönüşü mesaiye geç kalacağını anlayınca iş yerinin bahçesine paraşütle indi. Keskin'i havada gören mesai arkadaşları, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, cumartesi günü İnegöl ilçesinde meydana geldi. Mobilya fabrikasında çalışan işçi Adem Keskin, yamaç paraşütü yapmak için Uludağ'a çıktı. 2 bin 200 metre yükseklikteki uçuş alanından paraşütle havalanan Keskin, mesaiye geç kalacağını anlayınca dönüşe kısa zaman kala fabrikanın bahçesine indi. Bu sırada molada olan mesai arkadaşları, fabrikanın üzerinde paraşütüyle uçanın Keskin olduğunu anladı ve cep telefonu kamerasıyla video çekti. Keskin'in çalıştığı fabrikaya paraşütle gelişi, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

'5-10 DAKİKA GEÇ KALINCA FABRİKAYA İNİŞ YAPTIM'

İşe geç kalacağını anlayıp fabrikanın bahçesine indiğini söyleyen Adem Keskin, Sabah erken saatlerde yamaç paraşütü yapmak için arkadaşlarla birlikte Uludağ'a çıktık. Saat 08.30'da fabrikamızda işbaşı olduğu için fabrikaya geç kalmayayım, diye erken saatlerde çıktık fakat 5-10 dakika geç kaldık. Geç kalınca da fabrikaya iniş yapmak istedim. Tam bahçesine denk geldik. İyi oldu, güzel oldu. Kıran'dan Uludağ zirvesinden uçtuk, 25-30 kilometre mesafe. Havada düz uçuş 15 kilometreye tekabül ediyor. Fırsat buldukça da uçmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar heyecanla karşıladılar. Şaşırdılar. Gayet güzeldi ve tebrik ettiler. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Profesyonelim. 10 senedir yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. Aktif olarak her hafta sonu uçuyoruz. İşten fırsat bulduğumuz sürece uçuyoruz dedi.

Bu anları izleyen fabrikanın güvenlik görevlisi İsmail Demirtaş, Arkadaş, cumartesi günü sabah işe geç kalmış. Paraşütle uçtu geldi, fabrikanın ortasına indi sonra eşyalarını toplayıp işine devam etti. Biz de şaşırdık. Daha önceden uçtuğunu biliyorduk ama fabrikaya ilk defa indi. İyiydi, güzeldi, hoşumuza gitti derken, insan kaynakları müdürü Turgay Dede ise Ben de o ana tanıklık ettim. Yolda aracımla gelirken, paraşütle indiğini gördüm. Arkadaşımız işe geç kalmamak için bu yöntemi seçmiş. Bize de ilginç geldi diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada... İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada... Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti
Kaynak: DHA

Adem Keskin, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞE GEÇ KALMAMAK İÇİN FABRİKA BAHÇESİNE PARAŞÜTLE İNDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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