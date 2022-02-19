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'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor

19.02.2022 12:12

'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor Evden çıktıktan yarım saat sonra ulaşamadılar Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilesiyle birlikte yaşayan ve 5 gün önce işe gidiyorum diye evden çıkan Mümin Özdemir'den ailesi bir daha haber alamadı.

'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor

Evden çıktıktan yarım saat sonra ulaşamadılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilesiyle birlikte yaşayan ve 5 gün önce işe gidiyorum diye evden çıkan Mümin Özdemir'den ailesi bir daha haber alamadı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'de ailesiyle birlikte yaşayan 36 yaşındaki Mümin Özdemir, yeni bir iş buldu. 5 gün önce iş başı yapmak üzere evden çıkan Özdemir'e, ailesi yarım saat sonra ulaşamadı. Özdemir'in akşam da eve gelmemesi üzerine endişelenen aile, soluğu polis merkezinde aldı. 5 gündür Özdemir'den haber alamayan gözü yaşlı aile, Mümin Özdemir'in bir an önce bulunmasını istiyor.

"Yarım saat içinde telefon ettim, ulaşamadım"

Mümin Özdemir'in 2 senedir çalışmadığını söyleyen baba " Hasan Özdemir, "Saat sabah 6.30'da buradan işe gidiyorum diye çıktı. Yarım saat içinde telefon ettim, ulaşamadım. Başka bir haberimiz de olmadı zaten. Polise haber verdik, akrabalara telefon ettik. Hiçbir yerde yok. Biz en çok kaçırıldı diye düşünüyoruz. Birisi vurup bir yere mi attı, arabaya koyup götürdü mü? Biz ondan şüpheleniyoruz. 2 senedir çalışmıyordu. İş buluyorduk girmiyordu. Çalışmıyordu. Ben ona 'Oğlum çalış, hayatını kurtar' diyordum. Ablası, kardeşi, halası, hepimiz diyorduk. Bağırarak, çağırarak değil ama çalışması gerektiğini söylüyorduk. Daha önce böyle bir şey yapmadığı için mahvolduk" dedi.

"5 kuruş için insan öldürenler çıkıyor"

Ağabeyinin kaçırıldığını düşünen Yaşar Özdemir ise, "Pazartesi sabah 6.30'da evden çıktıktan sonra işe diye çıktı. İlk iş günü olacaktı. 7.00 gibi aradık telefonu kapalıydı. Ulaşamadık. Akşama kadar bekledikten sonra akrabalar, eş, dost, herkesi aradık. Ertesi gün de haber alamayınca polise gittik, kayıp ilanı verdik. Kayıp ilanını oluşturduktan sonra Trabzon, Sakarya'daki akrabaları falan aradık. O günden bu güne kadar herhangi bir haber alamadık. Hiçbir şekilde bir derdi, sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir sorun da yoktu. Daha önce bu zamana kadar evden gitti falan hiç olmadı. Kaçırıldığından şüpheleniyoruz. En azından birine haber verirse, 'Şuradayım' dese neyse de ama 5 gündür kimseden haber alamayınca kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Allah'a şükür herhangi bir hasmımız, düşmanımız yok. Her şey olabilir, para için olabilir, cebindeki telefon için olabilir, artık 5 kuruş için insan öldürenler çıkıyor. Her şey olabilir" diye konuştu.

'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor
'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor
'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor
'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor
'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor

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'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor 'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor Kocaeli'de KDV indirimi denetimi yapıldı Kocaeli'de KDV indirimi denetimi yapıldı

Hasan Özdemir, Kocaeli, Gebze, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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