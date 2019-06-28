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İşe giden kadına eski kocadan kanlı pusu

1 saat önce

İşe giden kadına eski kocadan kanlı pusu Mersin'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından sabah işe giderken evinin önünde silahla vurularak öldürüldüMERSİN - Mersin'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından sabah işe giderken evinin önünde...

İşe giden kadına eski kocadan kanlı pusu
Mersin'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından sabah işe giderken evinin önünde silahla vurularak öldürüldü
MERSİN - Mersin'de bir kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından sabah işe giderken evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), sabah Mersin Üniversitesi'ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye giden sağlık görevlileri, Filiz Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, çevrede 3 boş kovan bulundu. Polis ekipleri de civarda inceleme yaptı.
Koruma istediği öne sürüldü
Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen 2 çocuk annesi kadının yakınları, Filiz Kaplan'ın kocasından tehdit aldığı için koruma istediğini öne sürerek, "Öldükten sonra mı koruma verilecek" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yakınları cesedin yanında uzun süre gözyaşı dökerken, ağabeyi, dakikalarca kardeşinin cansız bedenini izledi.
Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İşe giden kadına eski kocadan kanlı pusu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Sabah, 3. Sayfa
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