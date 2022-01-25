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İşe giden vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

İşe giden vatandaşlar tepki gösterdi

25.01.2022 12:06

İşe giden vatandaşlar tepki gösterdi Vatandaşın tepkisi: "İnsan gece gündüz çalışmaz mı, bu hale bakın" İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İşe giden vatandaşlar tepki gösterdi

Vatandaşın tepkisi: "İnsan gece gündüz çalışmaz mı, bu hale bakın"

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşlar yolların açık olmaması ve otobüsün gelmemesine tepki gösterdi. Bir vatandaş, "bir buçuk saattir yürüyorum, her şey güzel olacaktı" diye tepki gösterdi.

İstanbul'da etkisini dün akşam saatlerinde iyice arttıran kar yağışı nedeniyle birçok yol kapandı. Küçükçekmece'de yolların kapandığı güzergahlarda vatandaşlar işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Özel araçların valilik kararıyla trafiği çıkışı yasaklanırken işe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi. Ancak otobüslerin de gelmemesi nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Kimisi karlı yol ve kaldırımda yürümekte zorluk çekti.

Yürümekte zorluk çeken bir kadın, "Kaldırımda şimdi düştüm, hiç tuzlanma olmamıştı. Her taraf böyle. Belki belediye yetişmiyor ama esnaf da tuzlamamış" dedi.

Daha sonra konuşan ve yaklaşık 45 dakika otobüs beklediğini söyleyen bir vatandaş, " Sultan Murat'tan metrobüse gidecektim ama araba gelmedi ve yürüyorum. Her taraf kapalı, İmamoğlu gitsin balık keyfi yapsın" diye tepki gösterdi.

Yaklaşık 4 kilometrelik yolu yürüdüğünü anlatan bir vatandaş ise, "Bezirganbahçe'den buraya kadar yürüyorum. Normalde 15 dakikada bir araba gelir, en az 4 kilometre yol var, yürüdüm. İşe gitmek zorundayım. Hiç belediye çalışmıyor, şu rezalete bak. İnsan gece gündüz çalışmaz mı? Lafa gelince her şey güzel, hiçbir şey güzel değil" diye anlattı.

İşe giden vatandaşlar tepki gösterdi
İşe giden vatandaşlar tepki gösterdi
İşe giden vatandaşlar tepki gösterdi

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İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşe giden vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika


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