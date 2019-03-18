Son Dakika Haberleri: İşe Giderken Maskeli İki Kişinin Silahlı Saldırısına Uğradı: 1 Yaralı

İşe Giderken Maskeli İki Kişinin Silahlı Saldırısına Uğradı: 1 Yaralı

54 dakika önce

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesinde işe gitmek için sabah evden çıkan Ebubekir Ç., kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İşe Giderken Maskeli İki Kişinin Silahlı Saldırısına Uğradı: 1 Yaralı, System.String[]
Beyoğlu Fetihtepe Mahallesinde işe gitmek için sabah evden çıkan Ebubekir Ç., kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 07. 35 sularında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Önem Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için evden çıkan Ebubekir Ç., kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişinin saldırısına uğradı. Şahıslara tekmeye atmaya çalışan Ebubekir Ç., şahıslardan birinin yanındaki silahla ateş açması sonucu sağ ayağından yaralandı.

Yaralı Ebubekir Ç., yere düşerken, şüpheli iki kişi olay yerinden hızla kaçtı. Silah sesleriyle uyanan mahalle sakinleri ilk müdahalenin ardından durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı, ilk müdahalenin ardından Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Daha sonra olay yerine gelen inceleme ekipleri delil incelemesi yaptı, boş kovanları aramak için park halindeki araçların altına baktı.

Polis, incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:25 Kaynak: İHA

Polis, Sabah, Beyoğlu, 3. Sayfa
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