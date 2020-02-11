İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü (2)

6 saat önce

ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak, öldüren M.G. (24) gözaltına alındı.

İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü (2), System.String[]

ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak, öldüren M.G. (24) gözaltına alındı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve cinayet zanlısını saklandığı evinde yakaladı. Emniyete götürülen M.G.'nin ilk ifadesinde Torun ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Bornova, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
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