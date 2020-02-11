İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

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İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü (2)
6 saat önce
ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak, öldüren M.G. (24) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI
İzmir'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak, öldüren M.G. (24) gözaltına alındı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve cinayet zanlısını saklandığı evinde yakaladı. Emniyete götürülen M.G.'nin ilk ifadesinde Torun ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
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