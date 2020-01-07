İşe gitmeden maaş alan, HDP mitinginde yaralanan kişinin görevine son verildi - Son Dakika

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, uzun süredir mazeretsiz şekilde işe gitmeden maaş aldığı tespit edilen, HDP mitingindeki saldırıda yaralanan kişinin işine son verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel Daire Başkanlığı, işe gelmeyen ve ihtiyaç fazlası personelle ilgili değerlendirme yaptı. Değerlendirme sonunda 8 kişinin belediyeyle ilişiği kesildi.

Görevine son verilenler arasında, HDP'nin 5 Haziran 2015'teki Diyarbakır'daki mitinginde düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra terör mağduru kontenjanından belediyeye yerleştirilen Lisa Çalan da yer aldı.

Çalan'ın, belediyede görevlendirme yapıldığı 19 Ağustos 2019'dan bu yana mazeretsiz şekilde işe gitmediği ve bu konuyla ilgili hakkında çok sayıda tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

Diğer 7 kişinin ise sona eren sözleşmelerinin yenilenmediği öğrenildi.