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Son Dakika 3. Sayfa İşe gitmek için arabasına geldiğinde şok yaşadı

İşe gitmek için arabasına geldiğinde şok yaşadı

1 saat önce

İşe gitmek için arabasına geldiğinde şok yaşadı Sivas'ta bir vatandaş sabah saatlerinde işe gitmek için otomobilinin başına geldiğinde 4 lastiğini kesilmiş halde buldu.

İşe gitmek için arabasına geldiğinde şok yaşadı

Sivas'ta bir vatandaş sabah saatlerinde işe gitmek için otomobilinin başına geldiğinde 4 lastiğini kesilmiş halde buldu.

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş sabah saatlerinde işe gitmek için otomobilinin başına geldiğinde 4 lastiğini kesilmiş halde buldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Fatih mahallesi Meraküm caddesi üzerinde meydana geldi. 58 FL 246 plakalı otomobilini yaşadığı apartmanın otoparkına park eden Ali Ateş, sabah işe gitmek için otomobilinin yanına geldiğinde 4 lastiği de kesilmiş halde buldu. Otomobilin lastiklerini kesilmiş halde bulan Ateş, yaşadığı şok etkisinin ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri lastikleri kesen şahısları bulmak için olayla ilgili inceleme başlattı.

Şok etkisi yaşattı

Lastikleri ilk gördüğünde havalarının indiğini düşünen Ateş, 4 lastiğinde kesildiğini fark ettiğinde şok etkisi yaşadığını söyledi. Ateş, "Sabah işe gitmek için çıktım, arabamın başına geldiğimde 4 lastiğinde böyle kesilmiş olduğunu gördüm. Bunu yapan normal bir insanda değildir, insan evladı da değildir. Bunu yapanın insanlığından şüphe ediyorum. Bugün bir garibanın arabasına zarar veren yarın herkese zarar verir. Kış günü bir lastik 250 TL, 4 lastik bin lira. Bunu vicdan nasıl kabul ediyor anlamıyorum. İnsan şok olmaz mı ben ilk gördüğümde havası iniktir dedim. Arabanın etrafını dolandığım da 4 lastikte özellikle kesilmiş olduğunu fark ettim. Tekerleri değiştiriyorum, şimdi de gidip 2 teker alacağım "dedi.

İşe gitmek için arabasına geldiğinde şok yaşadı

Sivas, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:56 Kaynak: İHA
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