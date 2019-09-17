Son Dakika Haberleri: İşe gitmek üzere evinden ayrılan kişiden 10 gündür haber alınamıyor
Son Dakika Güncel Haber

İşe gitmek üzere evinden ayrılan kişiden 10 gündür haber alınamıyor

1 saat önce

Sinop'ta 10 gün önce işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

İşe gitmek üzere evinden ayrılan kişiden 10 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Sinop'ta 10 gün önce işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentteki havalimanında çalışan 28 yaşındaki Mehmet Bakabala, 10 gün önce işe gitmek için evinden ayrıldı.

İş yerine gitmeyen ve evine de dönmeyen Bakabala için yakınları kayıp ihbarında bulundu.


Emniyet ekiplerince Bakabala'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da kaçak yapı tespit çalışması başlatıldı
MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı AYM : Dört bakan için kurulan yolsuzluk soruşturma komisyonuna yayın yasağı hak ihlalidir Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşe gitmek üzere evinden ayrılan kişiden 10 gündür haber alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]