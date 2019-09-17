İşe gitmek üzere evinden ayrılan kişiden 10 gündür haber alınamıyor

Sinop'ta 10 gün önce işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentteki havalimanında çalışan 28 yaşındaki Mehmet Bakabala, 10 gün önce işe gitmek için evinden ayrıldı.

İş yerine gitmeyen ve evine de dönmeyen Bakabala için yakınları kayıp ihbarında bulundu.



Emniyet ekiplerince Bakabala'nın bulunması için çalışma başlatıldı.