İşe gitmemek için kendini bıçakladı - Son Dakika
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İşe gitmemek için kendini bıçakladı

27.12.2022 17:25
İşe gitmemek için kendini bıçakladı

Japonya'da "bıçaklandım" diyerek polisi arayan bir kişinin işe gitmemek için kendini bıçakladığı ortaya çıktı.

Japonya'da "bıçaklandım" diyerek polisi arayan bir kişinin işe gitmemek için kendini bıçakladığı ortaya çıktı.

Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Toyonaka şehrinde yaşayan 50'li yaşlardaki bir erkek 20 Aralık günü saat 01.00 sıralarında polisi arayarak ihbarda bulundu. İsmi açıklanmayan şahıs, "Arkamdan gelen biri tarafından bıçaklandım" diyerek yardım talebinde bulundu. Çok geçmeden olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri sırtından bıçaklanan yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatan polis, yapılan teknik inceleme ve araştırmaların ardından şahsın olay yerinde tek başına olduğunu tespit etti.

Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından dün sorgulanan şahsın, "İşimden çok sıkıldım. İşe gitmemek için yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Yanlış ihbarda bulunduğunu kabul eden şahsın, bıçağı duvara sıkıştırdıktan sonra sırtını duvara yasladığını söylediği bildirildi. - TOKYO

Kaynak: İHA
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Japonya, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşe gitmemek için kendini bıçakladı - Son Dakika

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