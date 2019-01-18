İşe İlk Adım Projesi" Başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, önlisans ve lisans mezunu 18-29 yaş aralığındaki genç iş arayanların istihdamına yönelik "İşe İlk Adım Projesi" başlatıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, önlisans ve lisans mezunu 18-29 yaş aralığındaki genç iş arayanların istihdamına yönelik "İşe İlk Adım Projesi" başlatıldı.



Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, okuldan işe geçiş sisteminin güçlendirilmesi, genç işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 3-6 ve 9 aylık eğitimler verileceği, ardından da istihdamı sağlananlar için iş verenlere çeşitli destekler sağlanacağı bildirildi.



Projenin ilk aşamasında, iş yerlerinin eğitim ve yaş kriterlerini taşıyan gençleri belirleyerek işbaşı eğitim programına katılımlarının sağlanacağı, bu kapsamda imalat/bilişim sektöründe 6 ay, geleceğin mesleklerinde 9 ay, diğer sektörlerde 3 aylık eğitimler verileceği aktarıldı.



İş yerlerinin mevcut çalışan sayılarını korumaları şartı ile program sonunda genç katılımcıları program süresi kadar istihdam etmeleri gerekiyor.



Zorunlu istihdam süreci olarak tanımlanan bu istihdam dönemi sonunda işyerinin işgücü maliyetini azaltmak için net asgari ücretin yüzde 50'si kadar tutar, İŞKUR tarafından karşılanacak.



İşverene, 6 ay zorunlu istihdam dönemi sonunda 6 bin 60 lira ücret desteği sağlanmış, zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi durumunda net asgari ücretin yüzde 25'i kadar daha ücret desteği de bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmış olacak.



İşverenler, genç beyaz yakalı katılımcıları programa dahil ederek ücret desteğinden yararlanmak istemeleri durumunda, zorunlu istihdam sürecinin tamamlanmasını izleyen en geç 45 iş günü içinde İŞKUR'a başvurarak "İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesi"ni imzalamaları gerekiyor.



İş verenler, işbaşı eğitim programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına eşit veya bu sayıdan fazla sigortalı çalıştırdıkları aylarda destekten faydalanabilecek.



Bunun yanı sıra SGK'ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve yapılandırılmamış vergi borcu bulunan işverenler destekten faydalanamayacak.



İşe İlk Adım Projesi ile işverenlerin bir genç iş arayanı işbaşı eğitim programı ve takip eden istihdam süresince istihdam etmesi halinde, en az 18 bin 108 lira, en çok 39 bin 174 lira arasında iş gücü maliyetinde azalma sağlanacak. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programlarından sonra uzun süreli istihdamda kalmaları sağlanacak.



Proje hakkında detaylı bilgiye www.iskurisbasi.org adresinde yer alıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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