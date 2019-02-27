Son Dakika Haberleri: İşe Yerleştirilecekler Kura ile Belirlendi

İşe Yerleştirilecekler Kura ile Belirlendi

53 dakika önce

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalıştırılmak üzere oluşturulan 52 kişilik kontenjan için kura çekildi.

İşe Yerleştirilecekler Kura ile Belirlendi, System.String[]
Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalıştırılmak üzere oluşturulan 52 kişilik kontenjan için kura çekildi.

İl merkezi ve ilçelerde kuruma bağlı tesislerde sürekli istihdam edilmek üzere 16'sı engelli, 8'i eski hükümlü 52 kişilik kontenjan oluşturuldu.


Başvuru sayısı fazla olunca, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Ayşe Hümaşah Sultan Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Müracaatını tamamlayanların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar, şeffaf kutuya konularak noter yetkilisince çekilip, hak sahipleri belirlendi.


Kurada, hükümlü ve engelli kadrosundan temizlik personeli olarak 24, 8 güvenlik görevlisi, 8 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 4 elektrik tesisatçısı, 8 cankurtaran kadrosu için asil ve yedek talihliler belirlendi.


Kurayı kazanan 52 kişi ve yedek talihlilerin, yapılacak mülakatın ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:07 Kaynak: AA

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