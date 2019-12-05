Son Dakika Haberleri: İşe yerleştirme bahanesiyle dolandırıcılığa tutuklama
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İşe yerleştirme bahanesiyle dolandırıcılığa tutuklama

6 saat önce

GAZİANTEP'te, 10 kişiyi işe yerleştireceği bahanesiyle paralarını alıp, dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İşe yerleştirme bahanesiyle dolandırıcılığa tutuklama, System.String[]

GAZİANTEP'te, 10 kişiyi işe yerleştireceği bahanesiyle paralarını alıp, dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde 10 kişi, kendilerini işe yerleştireceğini söyleyen bir kişiye para verdiklerini, ancak ne işe girebildiklerini ne de bu kişiye ulaşabildiklerini söyleyip, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından ismi açıklanmayan şüphelinin kimliğini saptadı. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Daha önce de benzer olaylardan dolayı çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:32 Kaynak: DHA
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