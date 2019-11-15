Son Dakika Haberleri: İşe yetişmek isterken kazada öldü
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İşe yetişmek isterken kazada öldü

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, işe yetişmek için karayolundan geçmeye çalışan fabrika işçisi Zerrin Akın (37), hızla gelen midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, işe yetişmek için karayolundan geçmeye çalışan fabrika işçisi Zerrin Akın (37), hızla gelen midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Acı kaza, sabah saatlerine Kapaklı-Saray Karayolu'nun Yuvam mevkisinde yaşandı. İlçedeki bir fabrikada çalışan Zerrin Akın, iddiaya göre işe geç kalınca, karayolundan yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Alaaddin Erden yönetimindeki 59 M 8556 plakalı yolcu midibüsü, genç kadına çarptı. Zerrin Akın, olay yerinde hayatını kaybetti. Akın'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis sürücü Erden'i gözaltına aldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:48 Kaynak: DHA
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