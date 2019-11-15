İşe yetişmek isterken kazada öldü

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, işe yetişmek için karayolundan geçmeye çalışan fabrika işçisi Zerrin Akın (37), hızla gelen midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Acı kaza, sabah saatlerine Kapaklı-Saray Karayolu'nun Yuvam mevkisinde yaşandı. İlçedeki bir fabrikada çalışan Zerrin Akın, iddiaya göre işe geç kalınca, karayolundan yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Alaaddin Erden yönetimindeki 59 M 8556 plakalı yolcu midibüsü, genç kadına çarptı. Zerrin Akın, olay yerinde hayatını kaybetti. Akın'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis sürücü Erden'i gözaltına aldı.