İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 35. Bakanlar Toplantısı, 27 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açılışla başlayacak. Toplantının bakanlar çalışma ve kapanış oturumlarına ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık edecek.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısı'nın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını bildirdi. Söz konusu toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı, 25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Kasım tarihinde açılış oturumunu yöneteceği toplantıda, üye ülkeler bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek. Toplantının bakanlar oturumu 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bakanlar oturumu öncesinde yüksek düzeyli uzmanlar, 25-26 Kasım tarihlerinde gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapacak.



İSEDAK toplantısında bu yıl 'gıda sistemleri' konusuna odaklanılırken, İslam ülkelerinden katılacak bakanlar 'İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi' konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacak. Ayrıca toplantıda İSEDAK'ın üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve 24-25 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen İSEDAK 35. İzleme Komitesi Toplantısı'nda kabul edilen taslak gündemde yer alan konular tartışılacak. 35. İSEDAK Toplantısı'na üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak. 35. İSEDAK Toplantısı'nın marjında sürdürülebilir gıda sistemlerinin değişik boyutlarını ele alan bir dizi özel etkinlik de düzenlenecek.



İSEDAK İslam dünyasının kalkınma meselelerine çözüm arıyor



İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletler'den sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olarak İslam ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan bakanlar düzeyinde ana karar alma organı. İSEDAK, 1984 yılından bu yana aralıksız olarak bakanlar düzeyinde her yıl toplanarak üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla birçok önemli proje ve programı hayata geçirdi. 2013 yılında hayata geçen İSEDAK stratejisi ile birlikte İSEDAK, kalkınma alanında bilginin üretilmesi ve yayılması, tecrübelerin paylaşılması ve üye ülkeler arasında politikaların yakınlaştırılmasını amaçlayan politika diyalog platformu olma niteliğini pekiştirmekte.



İSEDAK'In bu yılki teması 'gıda sistemleri'



İSEDAK toplantısının bu yılki teması ise İslam ülkelerinde sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesi. Sürdürülebilir gıda sistemleri son yıllarda küresel düzeyde tartışılan en öncelikli konulardan biri. İslam ülkeleri arasında bu konudaki işbirliği ve koordinasyon ile farkındalığı artırmak amacıyla bu yılki İSEDAK bakanlar görüş alışverişi oturumunun konusu 'İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Teşviki' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek olan bakanlar görüş alışverişi oturumunda, bakanlar sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda ülke deneyimlerini paylaşacaklar ve İslam ülkeleri arasında bu konuda işbirliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceğini detaylı olarak ele alacaklar. 28 Kasım tarihinde sürdürülebilir gıda sistemleri konusunun birçok yönünü ele alacak bir dizi özel etkinlik gerçekleştirilecek. Söz konusu özel panellere, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler, uluslararası örgütlerin üst düzey yetkilileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katılacak.



Gerçekleştirilecek olan oturumlardan birincisi "İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemleri: Mevcut Dinamikler ve Güçlükler." Bahse konu oturumda ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri çerçevesinde sürdürülebilir gıda sistemleri konusu İslam dünyasının mevcut dinamikleri ve kısıtlamaları göz önünde bulunularak tartışılacak. Oturumda ayrıca, sürdürülebilir gıda sistemlerinin inşa edilmesi kapsamında devam etmekte olan uluslararası ve bölgesel çabalar ele alınacak.



Bir diğer özel oturum ise "İklim Değişikliğinin İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi için Adaptasyon Stratejileri." Bu oturumda iklim değişikliğinin İslam dünyasında sürdürülebilir gıda sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanılacak. Oturumdaki tartışmaların, bu alandaki iş birliğine yönelik uluslararası ve bölgesel girişimleri yönlendirecek yeni stratejilerin oluşturulması bağlamında yol gösterici olması bekleniyor.



"İslam Dünyasında Gıda Güvenliği Yönetişiminin Güçlendirilmesi" temalı özel oturumda ise, gıda güvenliği



yönetişiminin kalitesini etkileyen faktörleri masaya yatırmak ve gıda güvenliğinin yönetişimi kapsamında hükümetlerin ulusal, uluslararası, bölgesel kuruluşların ve özel sektörün karşı karşıya kaldığı sınamaları tartışmak ve bu konudaki olası çözümleri ortaya koyması amaçlanıyor.



"Kriz Dönemlerinde Gıda ve Tarım: STK'ların Acil Müdahalesi" temalı özel oturumda, kamu, özel ve sivil toplum arasında acil durum müdahalesinin koordinasyonunu belirleyen etmenlere, STK'ların acil durumlardaki gıda krizine yanıt verme araçlarına ve yöntemlerine odaklanılacak, yeni ve daha etkili mekanizmaların oluşturulması bağlamında kullanılabilecek yöntemler ele alınacak.



Bir diğer özel oturum, "Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Yenilikçi Finansman ve Yatırım Fırsatları." Bu oturumda yenilikçi finansman ve yatırım olanaklarının sürdürülebilir gıda sistemlerine ulaşılmasındaki önemli rolü ele alınacak ve mevcut kısıtlar dikkate alınarak daha güçlü gıda sistemlerinin oluşturulmasında uluslararası, bölgesel kuruluşların ve özel sektörün çabaları görüşülecek.



Söz konusu özel oturumlara ülkelerin bakanları, delegeleri, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, üst düzey bürokratlar, işadamları, akademisyenler ve medya mensupları dinleyici olarak katılacak.



İİT Tahkim Merkezi'nin kurulması için imzalar atılıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. İslam Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ifade ettiği İİT Tahkim Merkezi kurulması önerisi de hayata geçiriliyor. İİT Tahkim Merkezi'nin kurulmasına yönelik TOBB ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) tarafından yürütülen teknik çalışmalar tamamlandı. Merkeze ilişkin ev sahibi ülke anlaşmasının İSEDAK bakanlar oturumunda Ticaret Bakanlığı ile ICCIA arasında imzalanması bekleniyor.



İstanbul'da kurulacak ve İİT üyesi ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği bir platform olacak merkezin Türkiye açısından önemli bir kazanım olacağı değerlendiriliyor.



Öte yandan, 28 Kasım tarihinde İslam dünyasında ticaret ve yatırımların artırılmasında tahkimin rolüne ilişkin özel bir panel düzenlenecek. Bu oturumda, tahkim mekanizmalarının İslam dünyasında ticaretin ve yatırımların artırılmasına katkısı tartışılacak ve bu kapsamda yeni kurulan İİT Tahkim Merkezi'nin rolü ele alınacak.



İİT Tercihli Ticaret Sistemi hayata geçiyor



İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti artırmaya yönelik en önemli projesi olan ve hukuki zemini tamamlanan İİT üyesi ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi'nin (TPS-OIC) fiilen işlerlik kazanması için son aşamaya gelindi. Güncel taviz listelerinin de tamamlanmasıyla sistem yakın zamanda fili işlerlik kazanmış olacak.



İSEDAK bilgi ve ampirik veriye dayalı politika tavsiyeleri geliştiriyor



İSEDAK stratejisinin uygulanması kapsamında 6 işbirliği alanında (Ticaret, Ulaştırma ve İletişim, Turizm, Tarım, Yoksullukla Mücadele ve Mali İşbirliği) oluşturulan çalışma grupları düzenli olarak yılda iki defa toplanıyor. Çalışma grupları, üye ülkelerin ilgili kurumlarından teknik uzmanları bir araya getirmek suretiyle bilgi üretilmesine, iyi uygulamaların paylaşılmasına, üye ülkeler arasında anlayış birliğinin oluşmasına ve politika yakınlaşmasına zemin oluşturuyor. Çalışma grubu toplantılarında ele alınmak üzere ilgili temada uluslararası eğilimleri, İslam dünyasının durumunu ve en az üç ülkeyi derinlemesine inceleyen saha ziyaretlerini içeren bilimsel araştırma raporları hazırlanıyor. Söz konusu raporlar ilgili alandaki bilgi boşluğunun doldurulmasına ve literatüre önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca her bir işbirliği alanında sektörel genel görünüm raporları hazırlanıyor. Ayrıca anılan çalışma grupları, İSEDAK Bakanlar Toplantılarında görüşülmek üzere işbirliğini artırmaya ve işbirliği alanlarında politikaların uyumlaştırılmasına yönelik bilgiye-dayalı politika tavsiyeleri geliştiriyor. Söz konusu tavsiyeler araştırma raporlarının sahadaki reel bulgularına dayanıyor. Bahse konu politika tavsiyelerinin üye ülkelerde uygulanma durumunun daha etkin bir biçimde izlenmesi için bu yıl İSEDAK Politika İzleme Sistemi kuruldu.



İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda kabul edilen politika tavsiyeleri hayata geçiyor



İSEDAK stratejisinin diğer önemli uygulama aracı olan İSEDAK Proje Finansman mekanizmasıyla İSEDAK çatısı altında işbirliği için üye ülkelerin beşeri ve kurumsal kapasiteleri harekete geçirilmekte. Söz konusu mekanizma ile üye ülkeler ve ilgili İİT kuruluşlarının İSEDAK bakanlar politika tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik projeleri finanse ediliyor. Bu çerçevede 2014 yılından bu yana toplam 83 proje başarıyla uygulanırken, 1 Eylül itibarıyla 7'inci proje teklif çağrısına çıkıldı. 35'inci İSEDAK Toplantısı'nda İSEDAK stratejisinin uygulanmasına ilişkin raporlama, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yapılacak. - ANKARA