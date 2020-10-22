İSEDAK 36. İzleme Komitesi Toplantısı online yapıldı - Son Dakika

İSEDAK 36. İzleme Komitesi Toplantısı online yapıldı

22.10.2020 14:05
İSEDAK 36. İzleme Komitesi Toplantısı online yapıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 36'ncı İzleme Komitesi Toplantısı, 20-21 Ekim'de online olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 36'ncı İzleme Komitesi Toplantısı, 20-21 Ekim'de online olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 36'ncı İzleme Komitesi Toplantısı'nda İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, 25-26 Kasım'da çevrimiçi yapılacak 36'ncı İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın taslak gündemi de hazırlandı.

36'ncı İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı'na daimi başkan Türkiye'nin yanı sıra, komite üyeleri Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Malezya, Nijerya, Kuveyt, Endonezya, Nijer ve Pakistan temsilcileri katıldı. Toplantıya ayrıca İİT Genel Sekreterliği ve ilgili İİT kuruluşlarının temsilcileri de iştirak etti.

Toplantının açılış oturumuna, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel başkanlık yaptı. Toplantının ilk gününde gündemdeki konular ve 35'inci İSEDAK Toplantısı'ndan bu yana yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, ikinci gün kapanış oturumu gerçekleştirildi ve toplantı raporu kabul edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSEDAK 36. İzleme Komitesi Toplantısı online yapıldı - Son Dakika


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