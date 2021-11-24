İSEDAK toplantısı İstanbul'da başladı - Son Dakika

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve üye ülkelerin bakanları katıldı. Fuat Oktay açılış oturumunda kısa bir selamlama konuşması yaparak, "İSEDAK'ın gündemindeki önemli projelerden İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi, İİT Tahkim Merkezi ve İİT-İSEDAK 50 İslami Endeksi gibi proje ve girişimlerde somut adımlar atılması için yoğun çabalar sarf etmiştik. Bu projelerin sunduğu avantajları ve gelinen son aşamayı bugün oturumlarımız içinde detaylıca konuşuyor olacağız. İSEDAK kapsamında bundan sonra yapacağımız proje ve çalışmalarda da benzer şekilde somut çıktıları hedeflemeli ve kısa sürede sonuca ulaşacak adımları atmalıyız. Bu yılki Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunda ise 'Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Covid-19'a Karşı Desteklenmesinde İslami Finansın Rolü' konusunu ele alacağız. İçinde bulunduğumuz salgın ortamının küresel ekonomiye getirdiği zorluklar karşısında bu oturumdaki tartışmaların, Ülkelerimiz arasında ortak bir anlayış geliştirilmesine ve etkin politikalar oluşturulmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Ayrıca yine İSEDAK 37. Oturumuyla eş zamanlı gerçekleşecek 7. Dünya Helal Zirvesi'ni son derece önemli buluyor, helal ürün ve hizmetlerde tüm İİT ülkelerinin ortak dili konuşmasına katkı vereceğine inanıyorum" dedi. Oktay'ın konuşmasının ardından açılış oturumuna geçildi. Bugün ve yarın sürecek olan zirvede, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma, iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve mali alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler gündeme gelecek. Zirvede ayrıca teknik çalışmaları tamamlanan ve üye ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği İstanbul İİT Tahkim Merkezi ile İslami Endeks Fonu projelerinin de tanıtımı da gerçekleştirilecek.