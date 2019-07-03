Son Dakika Haberleri: İSEFAM'da devir teslim töreni yapıldı
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İSEFAM'da devir teslim töreni yapıldı

2 saat önce

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.

İSEFAM'da devir teslim töreni yapıldı, System.String[]
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.

SAÜ İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, İSEFAM'da düzenlenen törenle görevini SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalışır'a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile merkez öğretim üyeleri ve personeli katıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:08 Kaynak: İHA
Yaşam
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