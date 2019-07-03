İSEFAM'da devir teslim töreni yapıldı
2 saat önce
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.
Sakarya Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:08 Kaynak: İHA
İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.
SAÜ İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya
, İSEFAM'da düzenlenen törenle görevini SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalışır'a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih
Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Genel Sekreter
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