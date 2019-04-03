Son Dakika Haberleri: Isesco'dan Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallere Karşı Koyma Çağrısı

Isesco'dan Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallere Karşı Koyma Çağrısı

1 saat önce

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), İslam dünyasına İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı koyma çağrısında bulundu.

Isesco'dan Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallere Karşı Koyma Çağrısı, System.String[]
İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), İslam dünyasına İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı koyma çağrısında bulundu.


ISESCO Genel Müdür Yardımcısı Umeyye el-Haceri, Fas'ın başkenti Rabat'ta "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları hakkında teknik rapor hazırlama uzmanlar kurulunun" toplantısında ISESCO Genel Müdürü Abdulaziz bin Osman et-Tuveyciri'nin açıklamasını paylaştı.


Açıklamada, Aksa'nın çeşitli tehlikelere ve meydan okumalara maruz kaldığına işaret edilerek, İslam dünyasına Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşı koyma çağrısında bulunuldu.


Ayrıca Filistin halkının direnişine ve dik duruşuna daha fazla destek verilmesi talep edildi.


Rabat'ta düzenlenen ve 2 gün süren Filistin, Ürdün ve Mısır'dan temsilcilerin ve aktivistlerin katıldığı toplantıda, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlalleri ele alınıyor.


İsrail güçleri, sık sık Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerde bulunurken, Fanatik Yahudiler de zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.


İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.


Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Fas, İsrail, Aksa, Güncel
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