Isesco'dan Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallere Karşı Koyma Çağrısı

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), İslam dünyasına İsrail
'in Mescid-i Aksa
'ya yönelik ihlallerine karşı koyma çağrısında bulundu.
ISESCO Genel Müdür Yardımcısı Umeyye el-Haceri, Fas
'ın başkenti Rabat'ta "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları hakkında teknik rapor hazırlama uzmanlar kurulunun" toplantısında ISESCO Genel Müdürü Abdulaziz bin Osman et-Tuveyciri'nin açıklamasını paylaştı.
Açıklamada, Aksa'nın çeşitli tehlikelere ve meydan okumalara maruz kaldığına işaret edilerek, İslam dünyasına Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşı koyma çağrısında bulunuldu.
Ayrıca Filistin
halkının direnişine ve dik duruşuna daha fazla destek verilmesi talep edildi.
Rabat'ta düzenlenen ve 2 gün süren Filistin, Ürdün
ve Mısır
'dan temsilcilerin ve aktivistlerin katıldığı toplantıda, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlalleri ele alınıyor.
İsrail güçleri, sık sık Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerde bulunurken, Fanatik Yahudiler de zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.