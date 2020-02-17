?ISESCO Genel Müdürü Malik: "Geleceğe doğru bakılmaması İslam ülkelerinin ilerlemesini engeller" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ?ISESCO Genel Müdürü Malik: 'Geleceğe doğru bakılmaması İslam ülkelerinin ilerlemesini engeller' - Son Dakika

?ISESCO Genel Müdürü Malik: "Geleceğe doğru bakılmaması İslam ülkelerinin ilerlemesini engeller"

7 saat önce

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Müdürü Selam el-Malik, ileriye dönük bir bakış açısına sahip olmamanın, İslam ülkelerinin gelişimi önünde engel teşkil ettiğini belirtti.

?ISESCO Genel Müdürü Malik:

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Müdürü Selam el-Malik, ileriye dönük bir bakış açısına sahip olmamanın, İslam ülkelerinin gelişimi önünde engel teşkil ettiğini belirtti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen "ISESCO Gelecek Forumu"nun açılışında konuşan Malik, halkların gelişimi ve medeniyetlerin büyümesi için geleceğe ilişkin bilimsel düşüncenin önemine dikkati çekti.

Geçmiş ve bugünkü kazanımla verilerin incelenmesi gerektiğini kaydeden Malik, şöyle devam etti:

"Geleceğe doğru bakılmaması İslam ülkelerinin ilerlemesini engeller. İleriye bakmazsak, kendimizi geçmişin kuytu köşelerinde buluruz. Gelişmiş ülkelerden olma umutlarımızı yok ederiz. İleriye dönük yaşam, insani kazanımları koruma ve bunları geliştirmenin en iyi yoludur."

İki gün sürmesi beklenen foruma, stratejik öngörü ve yapay zeka gibi alanlarda uzman 27 isim katılıyor.

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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