ISEWorld erken kayıt fırsatları 2022 eğitim yılı için başladı

Kanada Eğitim Bakanlığı yetkilendirilmiş kurumu ISEWorld, çocuklarını Kanada'da lise eğitimi almasını isteyen veliler için eğitim ücretlerinde taksitlendirmeye gitti.

ISEWorld açıklamasına göre, dolar, sterlin ve avro kurlarındaki yükseliş, yurt dışında eğitim görmek isteyenleri alternatif ödeme sistemlerini incelemeye doğru yöneltti. ISEWorld de Kanada'da lise eğitimi ücretleri için taksitlendirmeye gitti. Buna göre, daha önce Brezilya, Arjantin ve Meksika için uygulanan taksitli yurt dışı eğitim sistemi, Türkiye'de de erken kayıt şartı ile geçerli hale geliyor.

Kampanya kapsamında kayıt için okulların minimum depozito tutarının ödenmesi yeterli olurken, kalan tutar eğitimin başlangıç tarihinden en geç 1 ay önce kredi kartından çekiliyor. Taksitlendirme sadece eğitim ücretlerini kapsıyor ve konaklama ve vize ücretlerine taksitlendirme yapılmıyor.

Erken kayıt avantajı 2022 Eylül ayında Kanada'da okumak isteyen lise 1 ve lise 2. sınıf öğrencileri için geçerli olacak. Öğrenciler İngilizce yeterliliklerini belgeledikten sonra girecekleri mülakat sonrasında Kanada Devlet Bakanlığı lise eğitim programlarına erken kayıt yaptırabilecek.

Erken kayıt yaptıran öğrencilere kur sabitleme imkanı da sağlanıyor. Kurlar 1 Mayıs 2021 ile 1 Eylül 2021 arasında ISEWorld tarafından sabitleniyor.

Veliler ISEWorld sitesi üzerinden yaptıkları başvurularda 2022 Eylül ayı Lise Eğitim Fırsatları sekmesinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Türkiye'den gelecek öğrencilere İngiltere kapılarını açtı

Kanada dışında İngiltere, İtalya ve Fransa da kur sabitlemeye dahil olacak. Brexit sonrası erken kayıt imkanı konusunda finans kuruluşları ile anlaşan ISEWorld'ün İngiltere lise eğitimi de sabit kur avantajı kampanyasına dahil olacak. İtalya lise eğitimi ve Fransa lise eğitimi 2021 yılından itibaren yapılan anlaşmalar sonrasında erken kayıt döneminde sabit kur ile Türkiye'deki öğrenci ve velilere sunulmuştu. Bu iki ülke yine 2022 lise eğitimi dönemi için erken kayıt imkanlarını devam edecek.

2022 yurt dışı lise eğitimi erken kayıt fırsatlarından faydalanmak isteyen veliler, Türkiye'deki özel okullara kayıt yaptırdıkları yıl içinde taksitlerin üst üste gelmemesi için taksit öteleme imkanlarından da faydalanabilecekler. ISEWorld taksit öteleme imkanını Türkiye'de 2019 yılından bu yana uyguluyor.

Özel okullarda bulunan kardeş indirimi, erken kayıt döneminde yine geçerli olacak. Kardeş indiriminden faydalanabilmek için iki kardeşin de aynı ülkeyi tercih ediyor olması gerekiyor. Kardeşler Kuzey Amerika Lise Programlarında Amerika ve Kanada arasında bir tercih yapabiliyor.

Kanada ve Amerika vizesi aynı anda

Kanada ve Amerika'da okuyan kardeşler için eş zamanlı iki ülkenin vizelerini alma imkanı ve yıl sonunda birbirlerini ziyaret etme imkanı veriliyor. Öğrencilere bu ziyaretlerde anne ve babaları da katılabiliyor. Vizeler öğrencilerin yurt dışına gidişi öncesi mart ayında alınarak velilere iletiliyor.

Amerika'da lise okumak isteyen öğrencilerin yüzde 60'nı Milli Eğitim Bakanlığı Kültürlerarası Değişim Programı Komisyonu (KUDEP) başvuruları oluşturdu. 2022 yılı içinde KUDEP ile 120 başarılı öğrenci seçecek olan ISEWorld, programı Anadolu, Fen Liseleri ile Türkiye'de uluslararası programlar uygulayan özel liselere açıyor. Geçen yıl 1.500'ün üzerinde başvuru alan programa bu yıl ilginin artması bekleniyor.