ISEWorld ile yurt dışı eğitimde yılın fırsatı başladı - Son Dakika

ISEWorld ile yurt dışı eğitimde yılın fırsatı başladı

23.02.2021 12:53
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Kültürlerarası öğrenci değişim programlarında 30 yılı aşkın deneyimiyle öğrencileri her yıl dünyanın en seçkin ve köklü eğitim kurumlarına gönderen ISEWorld ile yılın yurt dışı eğitim fırsatı başladı.

Kültürlerarası öğrenci değişim programlarında 30 yılı aşkın deneyimiyle öğrencileri her yıl dünyanın en seçkin ve köklü eğitim kurumlarına gönderen ISEWorld ile yılın yurt dışı eğitim fırsatı başladı.

ISEWorld'den yapılan açıklamaya göre, sınav ve mülakatlar sonucunda sadece 120 öğrencinin özel bir komite aracılığıyla seçileceği Dönüşün Muhteşem Olacak adlı programla Amerika'nın en prestijli liselerinde 1 yıl eğitim görecek olan öğrenciler geri döndüklerinde yıl kaybı olmadan bir üst sınıftan lise eğitimlerine devam edebilecekler.

Kendileriyle eşit düzeyde yabancı öğrencilerle 1 yıl eğitim gören bu öğrenciler, Türkiye'ye geri döndüklerinde anadilleri gibi İngilizce konuşabilecekler.

Programa sadece Türkiye'yi temsil kabiliyeti yüksek en başarılı 120 öğrenci alınacak.

Dönüşün Muhteşem Olacak programına katılmak isteyen okulların 6 Mart'a kadar ISEWorld ile iletişime geçip özel seminerlerle programın detaylarını öğrencileriyle paylaşmaları ve öğrencileri yönlendirmeleri gerekiyor.

Programa doğrudan müracaat etmek isteyen aileler ise ISEWorld sitesinden aynı tarihe kadar başvurularını yapabiliyor. Sıkışık kontenjanlarda yer bulabilmek ve programdan uygun şartlarla yararlanmak isteyen ailelerin acele etmesi gerekiyor.

Ailelere taksit ve kampanya imkanı

Açıklamaya göre, Dönüşün Muhteşem Olacak kampanyası, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin kültürlerarası lise değişim programları maddelerini de destekliyor.

Yönetmelikte sıralanan amaçları fazlasıyla karşılayan program, öğrencilerin bedeni, zihni, sosyal ve kültürel açılardan gelişmesini sağlıyor. Aynı zamanda öğrencilere özgüven, öz denetim ve sorumluluk duygusu aşılayan program, katılanlara genç yaşta kendi ayakları üzerinde durabilme becerisini katıyor.

Öğrencilerin gideceği liselerse ABD'nin en köklü liselerini oluşturuyor. Öğrencilerine birçok alanda üst düzey imkanlar sunan bu seçkin eğitim kurumları, öğretmen başına düşen düşük öğrenci sayısı sayesinde çok daha özelleştirilmiş ve kişisel eğitim programlarıyla öğrencilerin hedefleri ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almasını sağlıyor.

Söz konusu eğitim kurumları aynı zamanda geniş teknolojik altyapıları ve tesis imkanları sayesinde öğrencilerin eğitimleri esnasında istedikleri sanat ve spor dallarında ilerlemelerine de imkan veriyor. Matematik ve fen gibi birçok önemli derste de ciddi ilerlemeler kaydeden öğrenciler, Türkiye'ye örnek öğrenciler olarak dönüyorlar.

Dönüşün Muhteşem Olacak programı birçok alanda da finansal avantajlar sunuyor. Birçok kredi kartına geniş taksit imkanları ve dönemsel kampanyalar sunan ISEWorld, aynı zamanda program süresince hem aileye hem de öğrencilere destek veriyor.

Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışanların ve MEB'e bağlı memurların çocukları da özel burslardan faydalanabiliyorlar.

"Yurt dışında okumak isteyen başarılı öğrenciler için kaçırılmayacak bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISEWorld Uluslararası Programlar Müdürü Gülten Sevimli, "Bütün yurt dışı eğitim programlarımız Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Denklik Yönetmeliği kapsamındadır. Böylece öğrencilerimiz Türkiye'ye döndüklerinde yurt dışında okudukları yılı tekrar etmeden bir üst sınıfa geçebilirler." bilgisini paylaştı.

Kültürlerarası öğrenci değişim programlarının ülkemiz açısından faydalarına da parmak basan Sevimli, "Amerika'ya gönderdiğimiz öğrencilerimiz sadece dünya standartlarında bir eğitim almakla kalmayacak, aynı zamanda Türk kültürünü yurt dışına tanıtacaklar. Ülkemizi temsil edecek ve Türk öğrencilerinin çalışkanlığını tüm dünyaya gösterecekler. Buraya yeni liderler, yeni dehalar olarak dönecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekten yurt dışında okumak isteyen başarılı öğrenciler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu belirten Sevimli, "Yıl kaybı olmadan, çeşitli finansal avantajlar dahilinde Amerika'nın en seçkin liselerinde okuyan öğrencilerimizin dönüşü gerçekten de muhteşem olacak." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ISEWorld ile yurt dışı eğitimde yılın fırsatı başladı - Son Dakika Ekonomi


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