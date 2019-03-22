Isf Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na Doğru
56 dakika önce
26. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası, 12-20 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'nda gerçekleştirilecek.
26. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası, 12-20 Nisan tarihlerinde Yunanistan
'ın Girit Adası'nda gerçekleştirilecek. Türkiye
Okul Sporları Federasyonundan (TOSF) yapılan açıklamaya göre şampiyonada Türkiye'yi kızlarda İstanbul
Florya Doğa Anadolu Lisesi
, erkeklerde de İzmir Çiğli
Doğa Anadolu Lisesi temsil edecek.
24 takımın mücadele edeceği şampiyonada İstanbul Florya Doğa Anadolu Lisesi, G Grubu'nda Romanya
ve Slovenya
ekipleriyle, İzmir Çiğli Doğa Anadolu Lisesi de E Grubu'nda Romanya, Hırvatistan
ve Letonya
takımlarıyla mücadele edecek.
ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 2013 yılında hem kızlar hem de erkeklerde dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 2015 ve 2017 yıllarında da sadece erkeklerde bu mutluluğu yaşamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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