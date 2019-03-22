Son Dakika Haberleri: Isf Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na Doğru

Isf Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na Doğru

56 dakika önce

26. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası, 12-20 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'nda gerçekleştirilecek.

Isf Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na Doğru, System.String[]
26. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası, 12-20 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Okul Sporları Federasyonundan (TOSF) yapılan açıklamaya göre şampiyonada Türkiye'yi kızlarda İstanbul Florya Doğa Anadolu Lisesi, erkeklerde de İzmir Çiğli Doğa Anadolu Lisesi temsil edecek.

24 takımın mücadele edeceği şampiyonada İstanbul Florya Doğa Anadolu Lisesi, G Grubu'nda Romanya ve Slovenya ekipleriyle, İzmir Çiğli Doğa Anadolu Lisesi de E Grubu'nda Romanya, Hırvatistan ve Letonya takımlarıyla mücadele edecek.

ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 2013 yılında hem kızlar hem de erkeklerde dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 2015 ve 2017 yıllarında da sadece erkeklerde bu mutluluğu yaşamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:06 Kaynak: AA

basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncuların Uyuşturucu Davası İstinaf'ta Yeniden Başladı Cem Yılmaz, Sosyal Medya Üzerinden Takipçisiyle Tartıştı! Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:02:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isf Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]