İsfahan'a 30 Ton Sarı Kek Gönderilecek"

İran
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber
Salihi, 30 ton sarı kekin bugün Erdekan tesisinden İsfahan tesislerine gönderileceğini duyurdu.
Erdekan'da basın mensuplarına konuşan Salihi, "Bugün İsfahan'a 30 ton sarı kekin gönderilmesine şahit olacağız." dedi.
Nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan sarı kekin üretildiği Erdekan tesisiyle ilgili bilgi veren Salihi, tesisin 1993 yılında hizmete girdiğini fakat 4-5 yıl önce yapımının tamamlandığını belirtti.
Ayrıca Salihi, Yezd eyaletinin stratejik öneme sahip uranyum yönünden son derece zengin bir yer olduğunu kaydetti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi'nin açıklamasından sonra İran medyasında söz konusu nükleer maddenin intikali görüntüleri paylaşıldı. ABD
'nin nükleer anlaşmadan çıkmasıyla tekrar ekonomik yaptırımları uygulama kararı alması üzerine Tahran
yönetimi nükleer anlaşmayı ihlal etmeksizin bu alandaki faaliyetlerine başlayacağını duyurmuştu.