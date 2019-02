İsfanbul 'Ace Of M.ı.c.e. Fuarı'nda

Eğlence, alışveriş ve yaşam kompleksi İSFANBUL, kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bir araya geldiği 6. Ace of M.I.C.E. Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

Bu yıl 20-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 'Ace of M.I.C.E.' Fuarı kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü altıncı kez bir araya getirdi. Eğlence ve konsept Alışveriş Merkezi sektöründe gerçekleştirdikleri yeniliklerle ilgili konuşan Gürsoy Proje Grubu CEO'su Osman Şentürk, turizm ve etkinlik sektörüne devam edeceklerini belirtti.



"YILDA 20 MİLYONUN ÜZERİNDE MİSAFİR AĞIRLIYORUZ"



Türkiye'nin ilk ve tek dünyanın ise en büyük üçüncü MICE fuarı olan ACE of M.I.C.E. Fuarı'nın sektörün büyümesine ve gelişmesine doğrudan katkı sağlayacağını anlatan Osman Şentürk, "Biz de Gürsoy Grup çatısı altında yer alan, kendi alanında ilk olan ve turizm sektöründe katma değer yaratan İsfanbul gibi çok özel bir projeyi yönetiyoruz. Türkiye'nin ilk tema parkı, alışveriş kompleksi, eğlence ve yaşam merkezi olan İsfanbul'da, eğlence ve perakendeyi birleştirdiğimiz konseptimizle yılda 20 milyonun üzerinde misafir ağırlıyoruz. İsfanbul kompleksi içerisinde hayata geçirdiğimiz yeni yatırımlarımızla, İstanbul'un ihtiyacı olan gerçek eğlence ve etkinlik sahnesi ihtiyacını karşılamaya adayız. Markasını eğlence konsepti içerisinde tüketicilerle buluşturmak vemisafirlerine sunduğu hizmetleri farklılaştırmak isteyen tüm kurumların organizasyonlarında değerlendirebileceği benzersiz bir etkinlik alanı sunuyoruz. Özgün konsepti ve içeriğiyle ön plana çıkan İsfanbul, yerli misafirlerin yanı sıra yabancı turistlerden de yoğun ilgi görüyor. Körfez ülkeleri, Azerbaycan, Rusya, Balkanlar en çok ziyaretçi aldığımız ülkeler arasında yer alıyor. İsfanbul projesindeki farklı konseptimizi ve inovatif yaklaşımımızı yeni yatırımlar ile geliştirmeye ve Türkiye'de turizm, etkinlik sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

