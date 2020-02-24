İsfanbul AVM'de kişi başı harcama tutarı arttı

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, bir önceki yıla oranla kişi başı harcama tutarının yüzde 25 arttığı AVM'de, 2023 yılı için 3 milyon yabancı misafir hedeflediklerini kaydetti.

İsfanbul Alışveriş Merkezi açıklamasında görüşlerine yer verilen Baştürk, 2019 mayıs ayından bu yana sektörün cirolarında artış yaşandığını ifade etti.

2019'da aylık 1,5 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Baştürk, şunları kaydetti:

"İsfanbul AVM olarak ciro/ziyaretçi oranımızda ivmesel yükseliş mevcut. Son birkaç yıldır kapı giriş sayılarında artışın nispeten yavaşladığı görülse de AVM'leri ziyaret edenlerin alışveriş yapma olasılığında artış gözlemleniyor. Markaların, mağazaya giren müşterinin alışveriş yaparak çıkmasına yönelik kapsamlı ve teknolojiyi de kullanan yeni uygulamaları kişi başı harcamaları arttırmakta. Örneğin kendi AVM'mizde geçen yıla göre kişi başı harcama tutarı yüzde 25 oranında artmış durumda. İsfanbul AVM 'Eğlence Perakendesi' konusunda Türkiye'nin ayrışan ve farklılaşan ilk alışveriş merkezi. 2020 yılında bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Aile eğlence merkezimiz yenilendi ve büyüdü. 1 Ocak 2020 itibarıyla 5 bin metrekarelik bir mağazada hizmet vermeye başladı. Bunun yanı sıra bizi heyecanlandıran değişimlerimiz olacak. Mevcut Foodcourt alanımızı bir alt katımıza taşıyıp, yeni yatırımlar yapacağız. Yeme-İçme noktalarımız hem fiziksel hem de mağaza karması anlamında yenilenecek."

Perakende Performans Yönetimi (PPY) olarak adlandırdıkları bir takip sistemleri olduğunu vurgulayan Baştürk, "Bu sistem Türkiye'de ilk defa kullanılıyor. Mevcut 200 mağazamızın cirolarını günlük olarak alıp, takip ediyoruz. Pazarlamada aldığımız aksiyonlarda bu ciro gelişimi temel yol gösterici oluyor. Perakende Performans Yönetimi sistemimizi 2020 senesinde çok daha fazla duyacaksınız." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de bir AVM çatısı altında "ilk defa", ziyaretçi memnuniyetinin çalışan memnuniyetinden geçtiği düşüncesinden hareketle Eğlence Perakende Akademisi'ni (EPA) kurduklarını vurgulayan Baştürk, "Bu yeni oluşum perakendenin eğlence ve yeni deneyimler anlamında başkalaşacağı yeni bir dönemi ifade ediyor. ve bu yeni dönemin öncüsü olmak bizi çok heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca İsfanbul, AVM sektöründe "ilk kez" uygulanan ve bir Barem Ar-Ge Merkezi projesi olan MallTrackSM ile müşteri memnuniyetini dijital ortamda gerçek zamanlı ölçerek, hızlı geri dönüşlerle neredeyse interaktif bir iletişime olanak sağlayan bir sistemle çalışmalarını sürdürüyor.