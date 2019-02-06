İsfanbul Avm'den Sevgililer Günü Kampanyası
1 saat önce
İSFANBUL Alışveriş Merkezi, sevgililer günü haftasına yönelik iki farklı kampanya yaptığını duyurdu.
İSFANBUL Alışveriş Merkezi, sevgililer günü haftasına yönelik iki farklı kampanya yaptığını duyurdu.
AVM'den yapılan açıklamaya göre, 6 - 14 Şubat
tarihleri arasında arasında gerçekleşecek iki kampanyaya ilişkin, "6 - 14 Şubat tarihleri arasında, İsfanbul AVM cadde katında bulunan nostaljik tramvay üzerinde konumlandırılmış olan markalar AVM ziyaretçilerine özel indirim ve ücretsiz hediye teslimleri gerçekleştirecektir. Ayrıca 9 - 14 Şubat tarihleri arasında AVM ziyaretçileri 150 lira ve üzeri alışverişlerinde kişiye özel karikatür çizimi hediyesinin de sahibi olacak.
Kampanyalar ile ilgili detaylara AVM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir" ifadeleri kullanıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:52 Kaynak: DHA
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