Son Dakika Haberleri: İsfanbul Avm'den Sevgililer Günü Kampanyası

İsfanbul Avm'den Sevgililer Günü Kampanyası

1 saat önce

İSFANBUL Alışveriş Merkezi, sevgililer günü haftasına yönelik iki farklı kampanya yaptığını duyurdu.

İsfanbul Avm'den Sevgililer Günü Kampanyası, System.String[]
İSFANBUL Alışveriş Merkezi, sevgililer günü haftasına yönelik iki farklı kampanya yaptığını duyurdu.

AVM'den yapılan açıklamaya göre, 6 - 14 Şubat tarihleri arasında arasında gerçekleşecek iki kampanyaya ilişkin, "6 - 14 Şubat tarihleri arasında, İsfanbul AVM cadde katında bulunan nostaljik tramvay üzerinde konumlandırılmış olan markalar AVM ziyaretçilerine özel indirim ve ücretsiz hediye teslimleri gerçekleştirecektir. Ayrıca 9 - 14 Şubat tarihleri arasında AVM ziyaretçileri 150 lira ve üzeri alışverişlerinde kişiye özel karikatür çizimi hediyesinin de sahibi olacak.

Kampanyalar ile ilgili detaylara AVM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir" ifadeleri kullanıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:52 Kaynak: DHA

14 Şubat, Güncel
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