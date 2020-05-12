İsfanbul AVM, en yüksek önlemlerle kapılarını açtı - Son Dakika
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İsfanbul AVM, en yüksek önlemlerle kapılarını açtı

6 saat önce

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, İsfanbul AVM olarak yeni normalleşen süreç için hazırlıklarını eksiksiz olarak tamamladıklarını belirterek, hafta içi 11: 00-19: 00 saatlerinde hizmet vermek üzere kademeli olarak faaliyetlerine başladıklarını duyurdu.

İsfanbul AVM, en yüksek önlemlerle kapılarını açtı, System.String[]

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, İsfanbul AVM olarak yeni normalleşen süreç için hazırlıklarını eksiksiz olarak tamamladıklarını belirterek, hafta içi 11: 00-19: 00 saatlerinde hizmet vermek üzere kademeli olarak faaliyetlerine başladıklarını duyurdu.

Baştürk, yaptığı yazılı açıklamada, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen AVM'lerin ülke ekonomisini taşıyıcı bir rol üstlendiğini vurgulayarak, faaliyet sürecinin hem ekonomik akışı sağlayıcı hem de ileri hijyen tedbirlerini içererek toplum sağlığını tehdit etmeyecek bir uyumla yürütülmesi gerektiğini belirtti.


Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri ve 04.05.2020 tarihli kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve sektörün talepleri doğrultusunda kapılarını maksimum tedbirlerle açtıklarını belirten Baştürk, "'Önlemler En Büyük Gücümüz' ve 'Temassız Operasyon' sloganlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Almış olduğumuz tedbirlerin çalışanlarımız ve misafirlerimiz tarafından tam uyumla hayata geçmesi için bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine de yoğun bir şekilde ağırlık veriyoruz." ifadesini kullandı.

Açık alan alışveriş caddelerine sahip bir alışveriş merkezi olmanın avantajlarına da değinen Baştürk, "Bu süreçte misafirlerimizin bir kısmı daha hızlı normalleşirken, yani ziyaretlerini gerçekleştirirken, bir kısmı tedirginlik sürecini hemen atlatamayacaktır. İnsanlar bir süre kapalı ortamlara girmekten kaçınacaklar. Açık alan alışveriş caddelerine sahip bir alışveriş merkezi olmamız en büyük şansımız. Misafirlerimize, caddelerimizde temiz havayla temas halinde ideal bir konfor yaratıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Girişlerde ateş ölçümü ve maske denetimi"

Kemal Baştürk, İsfanbul AVM girişlerinde alınan önlemlere ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni dönem ile birlikte alışveriş merkezlerine gelen müşteriler için minimum temasla alışverişlerini tamamlaması, sosyal mesafelerin titizlikle uygulanması, temizlik, hijyen ve düzen gibi bir takım operasyonel süreçlerde değişiklikler artık kaçınılmaz. Alışveriş merkezi girişlerinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Yine tüm girişlerde, çalışan personellerimiz ve misafirlerimiz dahil herkesin ateş ölçümünün yapılması zorunlu. Ateş ölçümleri personellerimizce temassız ateş ölçüm cihazları ile sağlanıyor ve vücut ısısı 38 derece ve üzeri olanların ve maske kullanmayanların AVM'ye girişlerine izin verilmiyor."

Sıkça yapılan anonslarla sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekliliğinin hatırlatıldığını, asansörlerin çalıştırılmadığını, her noktaya yerleştirilen bilgilendirmelerle, hijyen ve önlem kurallarının okunabildiğini kaydeden Baştürk, "Misafirlerimizin temas edecekleri yürüyen merdiven bantları gibi tüm yüzeyler arttırılmış sıklıkta dezenfekte ediliyor. AVM içinde sadece Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı anti-bakteriyel temizlik ve hijyen maddeleri kullanılıyor. Lavabolarda bazı kısıtlamalar var. WC'lerin giriş kapılarında dezenfeksiyon ekiplerimiz bekliyor. Lavabolara maksimum 3 kişi girebiliyor. Ayrıca caddelerimiz üzerindeki mevcut oturma gruplarımızı sosyal mesafe kuralları gereği kaldırdık. Caddelerimizde şu aşamada sadece yürüme yolları kullanılabiliyor. İlk aşamada yeme içme ünitelerimiz de kapalı tutuluyor. Ancak sadece al-götür hizmeti veren bazı restoranların da açılması gündemimizde." şeklinde konuştu. Kemal Baştürk, mağaza kabinlerinde denenen ürünlerin dezenfektasyonu hakkında da "Mağazalara göre değişkenlik gösterse de denenen ürünler için ayrı kabinlerin oluşturulması, ürünlerin özel dezenfektanlarla temizlenmesi, 24 saat bekletilmesi ve yüksek ısıda ütülenmesi gibi işlemlerden sonra reyona çıkartılması söz konusu." ifadelerini kullandı.

Baştürk, ayrıca İsfanbul AVM olarak bir hekim tarafından yönetilen hijyen ve sağlık yönetimi kurulu kurduklarını, alınan kararların bu kurul ile değerlendirilip uygulandığını belirtti.

Baştürk, AVM içerisinde bir karantina odasının olduğunu ifade ederek, herhangi bir vaka ile karşılaşma durumunda kişinin hazırlanan karantina odasına alınacağını ve ambulans gelene kadar özel odada hijyenik şartlarda bekletileceğini kaydetti.

Baştürk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:48 Kaynak: AA


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