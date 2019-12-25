İsfanbul AVM ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İsfanbul AVM ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği - Son Dakika Ekonomi

İsfanbul AVM ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği

6 saat önce

İsfanbul AVM, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

İsfanbul AVM ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği, System.String[]

İsfanbul AVM, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

İsfanbul AVM'den yapılan açıklamaya göre, her yıl ortalama 18 milyon misafirin ziyaret ettiği İsfanbul AVM, protokol kapsamında, GOP'lu öğrencilerin hayata geçireceği etkinlik, kermes, koro, organizasyon ve sergi gibi aktivitelere ücretsiz olarak ev sahipliği yapacak.

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 130 farklı okul müdürünün katılımıyla imzalanan protokol töreninde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, MEB Gaziosmanpaşa İlçe Müdürü Mehmet Usta ve İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal Baştürk de hazır bulundu. İş birliği kapsamında iki kurum; çocukların sosyal yaşamlarında da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, İsfanbul AVM olarak öğrencilerin gelişimini desteklemekten mutlu olduklarını belirtti.

Baştürk, bugüne kadar pek çok projeye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, gençlerin sosyal becerilerinin de toplumsal bir faydaya dönüşmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Baştürk, "İsfanbul AVM olarak eğitimi öncelikli olarak görüyor, ülkemizi emanet edeceğimiz beyinlerin gelişimine katkı sağlamak için bir dizi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aslına bakarsanız yaptığımız bu protokol, bölgede okuyan genç beyinlerin sosyal etkileşimlerini de artıracak bir dizi çalışma. Her yönden nitelikli ve eğitimli bireyleri topluma kazandırmak ve bunda küçükte olsa payımızın olması öncelikli hedefimiz. Çünkü biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin eğitimini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise İsfanbul AVM'nin bölgesi ve Türkiye için oldukça önemli bir yatırım olduğunu kaydetti. Protokolü öğrencilerin sosyalleşmesi adına oldukça önemli bulduklarını belirten Usta, bu iş birliğinin bölgede okuyan öğrencilerin sosyal hayatlarında önemli bir yer edeceğini inandıklarını aktardı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Baştürk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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