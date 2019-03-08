İsfanbul Kadınlar Matinesi' Başlıyor
19 dakika önce
Eski nostaljik matine atmosferleri, 'İsfanbul Kadınlar Matinesi' ile başlıyor.
Eski nostaljik matine atmosferleri, 'İsfanbul Kadınlar Matinesi' ile başlıyor.
Kadınlar Matinesi eğlencesi, 9 – 10 Mart 2019 tarihlerinde Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında İsfanbul AVM'de gerçekleşecek.
İsfanbul AVM'de gerçekleşecek matinede, eski nostaljik yarışmalar, sürpriz hediyeler, komedi showları, nostaljik müzik dinletisi ve matine konser gösterileri yapılacak.
Matine, Türk Sanat Müziği sanatçıları Ufuk Uğuriş ve Sadiye Erimli
konserleriyle devam edecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:30 Kaynak: DHA
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