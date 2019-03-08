Son Dakika Haberleri: İsfanbul Kadınlar Matinesi' Başlıyor

İsfanbul Kadınlar Matinesi' Başlıyor

19 dakika önce

Eski nostaljik matine atmosferleri, 'İsfanbul Kadınlar Matinesi' ile başlıyor.

İsfanbul Kadınlar Matinesi' Başlıyor, System.String[]
Eski nostaljik matine atmosferleri, 'İsfanbul Kadınlar Matinesi' ile başlıyor.

Kadınlar Matinesi eğlencesi, 9 – 10 Mart 2019 tarihlerinde Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında İsfanbul AVM'de gerçekleşecek.

İsfanbul AVM'de gerçekleşecek matinede, eski nostaljik yarışmalar, sürpriz hediyeler, komedi showları, nostaljik müzik dinletisi ve matine konser gösterileri yapılacak.

Matine,  Türk Sanat Müziği sanatçıları Ufuk Uğuriş ve Sadiye Erimli konserleriyle devam edecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:30 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Sanatçı Bülent Ersoy, Zatürre Oldu! Oyuncu Savaş Özdemir'in, İlk Albüm Çalışmasının Görüntüleri İnternete Sızdırıldı

Sıla, Ahmet Kural'la Olan Şiddet Duruşmasından Sonra Brüksel'de Sahneye Çıktı FOX TV'ye Çıkan Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu Sorusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 11:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsfanbul Kadınlar Matinesi' Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]