'İsfanbul Resort' ile hedef 3 milyon turist



/ (KURUMSAL HABER) - TÜRKİYE'NİN ilk tema parkının yaratıcısı Gürsoy Grup, eğlence, alışveriş, konaklama, yeme içme ve tüm turizm faaliyetlerinin bir araya geldiği 'İsfanbul Resort' konseptini hayata geçirdiğini duyurdu. Gürsoy Proje Geliştirme Grup CEO'su Osman Şentürk, "Şu anda yıllık 2 milyon olan turist sayımızı, 3 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Yol haritamızı, eğlencenin ve turizmin merkezi olan yeni bir destinasyon olmak üzere yeniledik" dedi.

Gürsoy Grup'un yatırımını üstlendiği İsfanbul'un konseptinin genişlediği açıklandı. Gürsoy Proje Geliştirme Grup CEO'su Osman Şentürk, Gürsoy Proje Geliştirme Grup Kiralama Direktörü Miraç Baz, İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger ve İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal Baştürk'ün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında 2019 yaz dönemi yabancı turist sayısı hedefleri ve yapılacak yeni projeler aktarıldı.

30'a yakın üniteyle tema parkının, açık hava konseptli alışveriş merkezinin, açık hava gösteri sahnesinin ve İsfanbul Holiday Home & Suites otelinin bulunduğu İsfanbul, 2020 Mayıs ayında açılacak olan designer outlet projesiyle turizmdeki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

50 MİLYON EURO'LUK YENİ YATIRIM

İsfanbul Resort adını verdiklerini yeni projeler hakkında bilgi veren Gürsoy Proje Geliştirme Grup CEO'su Osman Şentürk, "Ülkemize döviz, şehrimize turist kazandıran işletmemizi daha da büyüten bir atılımın içerisindeyiz. Bugün İsfanbul Resort'ün duyurusunu yapıyoruz. Biz zaten AVM ve tema park olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiştik. İstanbul'a ayrıca bir değer kazandırmış Gürsoy Grup olarak çok büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Bugün ise 2020 yılında tamamlanacak olan designer outlet'i, otel yatırımını, çok amaçlı salonları, kongre turizminin yapılacağı dönüşüm projemizi anlattık" dedi.

Bu yeni projeler için yaklaşık 50 milyon Euro ilave yatırımın yapıldığını belirten CEO Şentürk, "Şu anda 100 yatak kapasiteli otelimizi 420'ye çıkartıyoruz. Designer outlet ile daha çok üst segment markaların olduğu, Avrupa veya Amerika merkezli ve bazılarının yurt içinde de bulunduğu ama outlet'inin olmadığı markaları Türkiye'ye getiriyoruz. ve bu özelliğiyle Türkiye'deki tek designer outlet olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"ŞEHRİN TURİZM MERKEZİNE 15 DAKİKALIK UZAKLIKTAYIZ"

"Şu anda yıllık 2 milyon olan turist sayımızı, 3 milyona çıkartmayı hedefliyoruz" diyen CEO Şentürk, "Bunu yaparken hem Türkiye'nin, hem İstanbul'un, hem de kendi şirketimizin ekonomisini düşünerek planladık. Çünkü biz İstanbul'un en büyük turizm merkezi diye isimlendirdiğimiz Ayasofya, Sultanahmet, Taksim gibi yerlere 15 dakikalık uzaklıkta bulunuyoruz. Yol haritamızı, eğlencenin ve turizmin merkezi olan yeni bir destinasyon olmak üzere yeniledik" ifadelerini kullandı.

"HER 10 TURİSTTEN 1'İNİN TEMA PARKA GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Yılda 1,5 milyon misafir ağırladığımız Tema Park'ımızda ziyaretçilerimizin 500 bin'i yabancı turistlerden oluşuyor" dedi. Turizm operasyonunda işbirliği anlaşması sağlanan yeni acenteler ağı ile İstanbul'a gelen yabancı turistlerin otellerden ücretsiz olarak İsfanbul Tema Park'a transferlerini sağladıklarını belirten Tonger, "Yabancı ziyaretçilerin konaklamalarında tercih ettiği İstanbul'daki yüzlerce otel ile başlattığımız iş birliği projeleri kapsamında, gelecek yıl bu sayıyı 1 milyona çıkaracağız. Hedefimiz 2023 yılında Türkiye'ye gelen 10 turistten 1'inin İsfanbul Tema Park'ı ziyaret etmesinin sağlanması" dedi.

İSTANBUL'A GELMEDEN BİLET ALABİLECEKLER

75 ülkede 35 bin alt acente ile aktif faaliyet yürüten, Türkiye'de TÜRSAB'a bağlı 11 bin seyahat acentesinden 7 bini ile direkt olarak çalışan IATI Turizmi ile de iş birliği anlaşması imzaladıklarını duyuran Tonger, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Uluslararası havayolu taşımacılığı biletleme ve ödeme sistemleri pazarının yüzde 28'ine hükmeden sektörün lider firması IATI, günlük 17 bin, yıl boyunca da 6,5 milyon uçak biletlemesi gerçekleştiriyor. Anlaşmayla birlikte otel, araç kiralama, transfer, günlük tur/aktivite rezervasyonu da yapan IATI'nin tur programlarına tema parkımız da dahil edildi. Booking.com, Viator, GetYourGuide, Expedia, Tiqets, Klook gibi en büyük küresel online seyahat acenteleri ile birlikte diğer bölgesel acentelerle de yapılan anlaşmalarla, yabancı misafirlerin tema park biletlerini İstanbul'a gelmeden satın almaları sağlanıyor. Tiqets ile yapılan partnerlik anlaşması kapsamında Google üzerinden direkt bilet satışları başladı."

KATLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM ARTACAK

İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal Baştürk ise, "Günümüzde alışveriş merkezleri yalnızca alışveriş yapılan yerler değil, eğlence ve sosyalleşme merkezlerine dönüştü. İsfanbul Avm'yi, İsfanbul Resort'ün parçası olarak odağımıza turizmi ve eğlenceyi koymuş bir AVM'ye dönüştüreceğiz. AVM içeriside alt kat ve üst kat arasında yerleşim planı değişiklikleri yaparak katlar arası geçişleri ve iletişimi artıracağız. Daha fazla deneyim ve eğlence odaklı markalara yer vereceğiz. Renovasyon çalışmalarına eylül ayında başlayacak ve yenilenen konseptimizi 2020 yılında misafirlerimizin beğenisine sunacağız" diye konuştu.

DESIGNER OUTLET ŞEHRİN İÇİNDE OLACAK

Designer Outlet hakkında bilgi veren Gürsoy Proje Geliştirme Grup Kiralama Direktörü Miraç Baz, "Bu, Türkiye'de perakende sektöründe yıllardır konuşulan fakat hayata geçirilemeyen bir projeydi. Bu projeyi Gürsoy Grup olarak ilk defa biz yapacağız. Designer outlet projesi 2020 yılının Mayıs ayında açılacak ve 70'in üzerinde dünyaca ünlü markanın kendi özel mağazası yer alacak. Yurt dışında bu tip designer outlet projeleri şehirden en az 1 - 1,5 saat uzaklıkta bulunuyor, burada ise tarihi yarımadaya sadece 15 dakika olan konumu sayesinde misafirlere artı bir değer sunmuş olacağız. Ziyaretçilerinin yüzde 70'inin yabancı misafirlerden oluşacağını öngörüyoruz. Bu yatırım ile İsfanbul Resort projesini, İsfanbul ekosistemini tamamlamış olacağız" dedi.



- İstanbul