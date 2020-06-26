İsfanbul Tema Park 29 Haziran'da açılıyor - Son Dakika

İsfanbul Tema Park 29 Haziran'da açılıyor

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul, 29 Haziran Pazartesi günü kapılarını misafirlerine açıyor.

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul, 29 Haziran Pazartesi günü kapılarını misafirlerine açıyor.

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İstanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, tema park, Kovid – 19'a karşı aldıkları hem hijyenik hem de operasyonel tedbirlerle misafirlerine her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında, açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, en önem verdikleri konunun, hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığı olduğunu belirterek, "Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlarda aldığımız önlemler sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince İsfanbul Tema Park'ta eğlenebilecekler. "Ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik.

Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli olarak kontrol ediyor olacaklar. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte edilecek. Ünitelerin giriş ve çıkış bölümlerine koyduğumuz el dezenfektanlarını misafirlerimizin kullanımına sunacağız. Tema Park girişinde ateş ölçümü yapılırken tüm misafirlerimizin maske kullanıyor olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tonger, Tema Park'taki ünitelerin sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, maksimum yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösterdiğini kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Misafirlerimiz sosyal mesafeyi korumak amacıyla ünitelerde yan yana oturamayacaklar. Ancak aynı ailenin bireyleri ya da parka beraber gelmiş kişiler ünitelerde yan yana oturabilecek. Bu durumda da yine üniteler yüzde 50 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyor olacak. Online bilet alan misafirlerimiz cep telefonlarına gönderilen QR kod ile turnikelerden geçebilecekler. Gişeden bilet almak isteyenler ise ödeme işlemlerini temassız olarak yapabilecekleri POS makinelerini kullanacaklar.

İsfanbul Tema Park'ın açılış coşkusunu da 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek bir kampanya ile eğlence severlerle birlikte yaşamak istedik. Açılışa özel kampanyamız çerçevesinde online bilet alan misafirlerimiz yüzde 60 oranındaki indirimden faydalanabilecekler."

İsfanbul Tema Park'ta; 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4'üncü roller coasteri Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan " Fatih'in Rüyası", İsfanbul Tema Park'ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Tema Vakfı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İsfanbul Tema Park 29 Haziran'da açılıyor - Son Dakika Ekonomi

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