İsfanbul Tema Park bünyesindeki 2 sinema salonu açıldı

İsfanbul Tema Park'ta sinema keyfi başladı, 2 sinema salonu açıldı.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, aldığı uluslararası standartlardaki önlemlerle bünyesindeki 2 sinema salonun kapılarını açan şirket, salonlarda misafirlerin sağlıklarını korumak için gerekli tüm önlemleri aldı.

Salonlara giriş ve çıkışlarında el dezenfektanları misafirlere sunulurken, sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymaları için, yerlere gerekli işaretler konumlandırıldı.

Sinema içerisinde aile bireyleri kendileri için ayrılan 4'lü koltuklara otururken, yan ve arka 4'lü koltuklar ise boş bırakılıyor.

5D ve 4D sinema salonlarında kullanılan gözlükler tek gün kullanılırken, sinema salonlarının içine maskesiz misafir alınmıyor, görevli personel de siperlik ve maske ile hizmet veriyor.

Verilen bilgiye göre, İsfanbul Tema Park açılış coşkusunu da 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek bir kampanya ile eğlence severlerle birlikte kutluyor.

Açılışa özel kampanya çerçevesinde online bilet alan misafirler yüzde 60 oranındaki indirimden faydalanabilecekler.