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KISITLAMALARIN BİTMESİYLE AİLELER VE GENÇLER EĞLENCE MERKEZİNE KAVUŞTU - Son Dakika

KISITLAMALARIN BİTMESİYLE AİLELER VE GENÇLER EĞLENCE MERKEZİNE KAVUŞTU

10.07.2021 14:47

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul Tema Park, eğlence severlerle yeniden buluştu.

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul Tema Park, eğlence severlerle yeniden buluştu. 9 aylık uzun bir aranın ardından 10 Temmuz Cumartesi kapılarını tekrar açan eğlence merkezinin toplam 120 bin metrekarelik alan içerisinde bulunan 30'a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkaran ziyaretçiler, uluslararası standartlarda alınan hijyen önlemleri ile eğlence deneyimi yaşadı.

Türkiye'nin ve dünyanın eğlence merkezi İsfanbul Tema Park, açık havada eğlence yaşamak isteyenler için 10 Temmuz Cumartesi kapılarını tekrar açtı. Alana eğlenmek için geldiğini belirten 11 yaşındaki Mina Gönültunga, 'Daha önceden buraya gelmiştim. Çoğu eğlence ünitesine bindim. Pandemide çok sıkılmıştım. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Herkese buraya gelmelerini öneriyorum' diye konuştu. 14 yaşındaki Ömer Özavukat ise 'İlk defa geldim King Konga bindim. Çok eğlenceliydi ve güzeldi. Bir daha geleceğim' dedi.

ZİYARETÇİLER ADRENALİN DOLU ANLAR YAŞADI

Aile boyu eğlence deneyimi sunan İsfanbul Tema Park'ta 3 saniyede tam 100 kilometre hıza çıkan dünyanın en iyi 4. Roller Coaster'ı 'Nefeskesen?, 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana konumlandırılan, İstanbul'un Fethi'ni insansı robotlarla anlatan 'Fatih'in Rüyası'nın ilgi gördüğü belirtildi.

Ayrıca 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşattığı belirtilen 'Adalet Kulesi', 'Viking' ve efsanevi 'King Kong'un da en çok ilgi gören ünitelerin arasında yer aldığı vurgulandı.

'GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI'NI ALAN İLK TEMA PARK OLDUK'

İsfanbul Tema Park'ın içerisinde bulunan ve her yaş kitlesinin damak zevkine uygun olarak hizmet veren kafe ve restoranların da açık olduğunu dile getiren İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, 'Karantina sürecinin ardından aldığımız önlemlerle açık havada güvenli bir eğlence ortamı sunuyoruz. Hijyen anlamında uluslararası standartlara sahip tedbirlerimiz sayesinde misafirlerimiz İsfanbul Tema Park'ta güvenle ve gönüllerince eğlenmeye devam edecekler' diye konuştu.

Tankut Tonger, 'Öte yandan 'Pandemi Süresince Uygulanacak Kovid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri' kapsamında tüm koşulları yerine getirdiğimiz için Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan ilk tema park olduk. Bu kapsamda ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor? açıklamasını yaptı.

İSTANBUL'UN EĞLENCE TURİZMİNDEKİ PAYI ARTACAK

Tonger, İsfanbul Tema Park'ın normal şartlarda günlük 10 bin misafiri ağırlayabilecek kapasitede olduğunu, ancak ünitelerin sosyal mesafe kuralları kapsamında maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterdiğinin bilgisini verdi. İstanbul'un eğlence turizmindeki payını artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran Tonger, şöyle devam etti:

'Dünyanın en büyük üstü açık Hop-on Hop-off turizm operatörü ile anlaşma yaptık ve tur kapsamında İsfanbul Tema Park bilet satışlarının yapılmasını sağladık. Booking.com, Viator, GetYourGuide, Expedia, Tiqets, Klook gibi en büyük küresel online seyahat acenteleri ile diğer bölgesel acentelerle de anlaşmalar yaparak, yabancı misafirlerin İsfanbul Tema Park biletlerini henüz İstanbul'a gelmeden satın almalarını sağladık.'

YAZA ÖZEL KAMPANYALAR GELİYOR

Açılışla yaza özel kampanyalar hakkında da bilgi veren Tonger, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Yıllık eğlence kartımız olan Yes Club ile misafirlerimize 4 al 3 öde kampanyası sunacağız. Ayrıca tek girişlik biletlerimiz için de dönemsel kampanyalara devam edeceğiz. Misafirlerimize uçtan uça hizmet verebilmek için içerisinde yemek, zippline, fast pass (hızlı geçiş), Jungle İstanbul (3'lü macera ünitesi), tatlı gibi yan ürünleri eklediğimiz avantajlı paketler de sunuyoruz. En uygun fiyatla sınırsız eğlenceyi İstanbullular başta olmak üzere tüm misafirlere sunmak için çalışıyoruz.'

KISITLAMALARIN BİTMESİYLE AİLELER VE GENÇLER EĞLENCE MERKEZİNE KAVUŞTU
KISITLAMALARIN BİTMESİYLE AİLELER VE GENÇLER EĞLENCE MERKEZİNE KAVUŞTU
KISITLAMALARIN BİTMESİYLE AİLELER VE GENÇLER EĞLENCE MERKEZİNE KAVUŞTU
KISITLAMALARIN BİTMESİYLE AİLELER VE GENÇLER EĞLENCE MERKEZİNE KAVUŞTU
KISITLAMALARIN BİTMESİYLE AİLELER VE GENÇLER EĞLENCE MERKEZİNE KAVUŞTU
KISITLAMALARIN BİTMESİYLE AİLELER VE GENÇLER EĞLENCE MERKEZİNE KAVUŞTU

Karantina, İstanbul, Türkiye, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KISITLAMALARIN BİTMESİYLE AİLELER VE GENÇLER EĞLENCE MERKEZİNE KAVUŞTU - Son Dakika


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