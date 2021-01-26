Koronavirüs önlemleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerini yerine getiren İsfanbul Tema Park, Güvenli Turizm Sertifikası aldı.

Koronavirüs kapsamında, olağanüstü salgın koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı, oteller, işletmeler ve eğlence merkezleri için Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nı başlatmıştı. Belirlenen koşulları yerine getiren ve aylık yapılan denetimlerle devamlılığını sağlayan işletmelere sertifika veriliyor.

"Sertifikayı alan ilk tema park olarak gurur duyuyoruz"

İsfanbul Tema Park, 2 gün süren denetimler sonucunda kriterleri yerine getirdiği için güvenli turizm sertifikasını almaya hak kazandı. Alınan sertifikaya yönelik konuşan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Sertifikayı alan ilk tema park olarak gurur duyuyoruz. Türkiye Otelciler Birliği ile çalışmayı yürüttük, biletleme sistemlerinden, yeme içme ünitelerine, çalışanların çalışma koşullarından mutfağa, oyuncaklardan ziyaretçileri karşılama şeklimize kadar 150 farklı kriterde denetimler yapıldı. Uluslararası akredite bir kuruluş tarafından yapılan denetimler sonucunda sertifika almaya hak kazandık" diye konuştu.

750 bin ziyaretçi hedefi

Yeni sezon için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tonger, "Hayatın normalleşmesiyle faaliyetlere başlayacağımız bahar aylarında da denetimler yapılacak. Bu yıldan umutluyuz, ziyaretçilerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayacağız. Sertifikayı gören misafirler kendilerini güvende hissedecek. Zaman gösterecek ama bu yıl 750 bin ziyaretçiye ulaşırız diye düşünüyorum" dedi.

Birçok önlem alındı

Hem ziyaretçilerin hem de çalışanların sağlığını önemsediklerini aktaran Tonger, "Takım arkadaşlarımızın eğitim ve donanımlarını en üst seviyeye çıkardık. Parkımızdaki ünitelerin (oyuncakların) kapasiteleri ve dezenfeksiyonu dahil pek çok konuda sistemimizi uluslararası standartlara taşıyarak hizmet verdik. Girişte, ateş ölçümü ve maske kullanımının sağlanması, aylık kalıcı ve günlük periyodik dezenfeksiyon işlemleri, parkta yeme içme alanları ve dinlenme alanları dahil uçtan uca sosyal mesafenin korunması, mağaza ve restaurantların kurallara uygun halde hizmet vermesi, ünitelerin kuyruklanma alanları ve biniş kapasitelerinin düzenlenmesi, park içindeki misafir kapasitesinin anlık takibi gibi pek çok konuyu titizlikle yönettik" ifadelerini kullandı.

"Sürprizlerimiz olacak"

Tonger, Baharda parkımızı yeniden misafirlerimize açacağımız günü iple çekiyoruz. Sloganımız geçen sene olduğu gibi 'eğlenmek titizlik ister'. Önümüzdeki aylarda eğlencenin başkentinde farklı sürprizler ile hep beraber olmayı bekliyoruz" dedi.

30'a yakın eğlence ünitesi var

Tema parkta herkesin eğlenebileceğini vurgulayan Tonger, "Eyüpsultan'daki 120 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyuz. 7'den 70'e herkesin eğleneceği 30'a yakın eğlence ünitemiz bulunuyor. 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan 'Adalet Kulesi', macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan 'Fatih'in Rüyası', en sevilen üniteler arasında yer alıyor" diye konuştu.