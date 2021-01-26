İsfanbul Tema Park, Güvenli Turizm Sertifikası aldı - Son Dakika

İsfanbul Tema Park, Güvenli Turizm Sertifikası aldı

26.01.2021 12:29
İsfanbul Tema Park, Güvenli Turizm Sertifikası aldı, System.String[]

Koronavirüs önlemleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerini yerine getiren İsfanbul Tema Park, Güvenli Turizm Sertifikası aldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerini yerine getiren İsfanbul Tema Park, Güvenli Turizm Sertifikası aldı.

Koronavirüs kapsamında, olağanüstü salgın koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı, oteller, işletmeler ve eğlence merkezleri için Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nı başlatmıştı. Belirlenen koşulları yerine getiren ve aylık yapılan denetimlerle devamlılığını sağlayan işletmelere sertifika veriliyor.

"Sertifikayı alan ilk tema park olarak gurur duyuyoruz"

İsfanbul Tema Park, 2 gün süren denetimler sonucunda kriterleri yerine getirdiği için güvenli turizm sertifikasını almaya hak kazandı. Alınan sertifikaya yönelik konuşan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Sertifikayı alan ilk tema park olarak gurur duyuyoruz. Türkiye Otelciler Birliği ile çalışmayı yürüttük, biletleme sistemlerinden, yeme içme ünitelerine, çalışanların çalışma koşullarından mutfağa, oyuncaklardan ziyaretçileri karşılama şeklimize kadar 150 farklı kriterde denetimler yapıldı. Uluslararası akredite bir kuruluş tarafından yapılan denetimler sonucunda sertifika almaya hak kazandık" diye konuştu.

750 bin ziyaretçi hedefi

Yeni sezon için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tonger, "Hayatın normalleşmesiyle faaliyetlere başlayacağımız bahar aylarında da denetimler yapılacak. Bu yıldan umutluyuz, ziyaretçilerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayacağız. Sertifikayı gören misafirler kendilerini güvende hissedecek. Zaman gösterecek ama bu yıl 750 bin ziyaretçiye ulaşırız diye düşünüyorum" dedi.

Birçok önlem alındı

Hem ziyaretçilerin hem de çalışanların sağlığını önemsediklerini aktaran Tonger, "Takım arkadaşlarımızın eğitim ve donanımlarını en üst seviyeye çıkardık. Parkımızdaki ünitelerin (oyuncakların) kapasiteleri ve dezenfeksiyonu dahil pek çok konuda sistemimizi uluslararası standartlara taşıyarak hizmet verdik. Girişte, ateş ölçümü ve maske kullanımının sağlanması, aylık kalıcı ve günlük periyodik dezenfeksiyon işlemleri, parkta yeme içme alanları ve dinlenme alanları dahil uçtan uca sosyal mesafenin korunması, mağaza ve restaurantların kurallara uygun halde hizmet vermesi, ünitelerin kuyruklanma alanları ve biniş kapasitelerinin düzenlenmesi, park içindeki misafir kapasitesinin anlık takibi gibi pek çok konuyu titizlikle yönettik" ifadelerini kullandı.

"Sürprizlerimiz olacak"

Tonger, Baharda parkımızı yeniden misafirlerimize açacağımız günü iple çekiyoruz. Sloganımız geçen sene olduğu gibi 'eğlenmek titizlik ister'. Önümüzdeki aylarda eğlencenin başkentinde farklı sürprizler ile hep beraber olmayı bekliyoruz" dedi.

30'a yakın eğlence ünitesi var

Tema parkta herkesin eğlenebileceğini vurgulayan Tonger, "Eyüpsultan'daki 120 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyuz. 7'den 70'e herkesin eğleneceği 30'a yakın eğlence ünitemiz bulunuyor. 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan 'Adalet Kulesi',  macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan 'Fatih'in Rüyası', en sevilen üniteler arasında yer alıyor" diye konuştu.

Koronavirüs, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin İsfanbul Tema Park, Güvenli Turizm Sertifikası aldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında "O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Mesai arkadaşına Mesai arkadaşına "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız kovuldu         
12:14
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere         
11:30
Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı         
11:11
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 13:06:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsfanbul Tema Park, Güvenli Turizm Sertifikası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei