İsfanbul Tema Park'ta çifte bayram - Son Dakika

Öğrenciler için özel bir kampanya başlatan İsfanbul Tema Park, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da renkli etkinliklerle misafirlerine unutamayacakları bir gün yaşatacak.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, İsfanbul, okula hazırlıkların sürdüğü dönemde başlattığı "Back to School" kampanyasıyla, herkese çifte bayram yaşatacak. İsfanbul Tema Park 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da maskot karakterleri ve renkli etkinlikleriyle karşılamaya hazırlanıyor.

İlköğretim ve lise öğrencileri ile aileleri için geçerli olan "Back to school" kampanyası 29 Ağustos-6 Eylül'de devam edecek.

İsfanbul Tema Park gişelerinden bilet alanların faydalanabileceği kampanya çerçevesinde öğrenci kimliğini gösteren ilköğretim ve lise öğrencileri ile ailelerine bilet fiyatı sadece 99 TL olacak.

Kampanyadan faydalanan misafirlerine Jungle Park bileti de hediye edecek olan İsfanbul Tema Park, onlinedan bilet alan ama gişede öğrenci olduğuna dair kimliğini gösterenlerle ailelerine de Jungle Park bileti hediye edecek.

7'den 70'e herkesin, ailece sınırsız eğlenme imkanı bulduğu İsfanbul Tema Park'ta, 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan " Fatih'in Rüyası", İsfanbul Tema Park'ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, sınırsız eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı sunuyor.

Eğlence tutkunları İsfanbul Tema Park'ın yıllık kartı Yes Club'a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor. İsfanbul Tema Park'ın kampanyaları ve eğlence avantajları hakkında en güncel bilgiler ise "www.isfanbul.com" adresinde yer alıyor.