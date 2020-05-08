İsfanbul Tema Park, hem anneleri hem de çocukları "Annemle Güzel" yarışmasına katılmaya davet ediyor.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, evde geçirilen bu dönemde, Anneler Günü annelerin ve çocukların oyun paylaşımıyla kutlanacak.

İsfanbul Tema Park bu çerçevede takipçilerini evde oynamaktan keyif aldıkları yaratıcı oyunları paylaşacakları bir yarışma başlattı.



Katılımcılar, İsfanbul Tema Park hesabını takip ederek yarışma gönderisinin altında anneleriyle veya çocuklarıyla evde oynamaktan keyif aldıkları yaratıcı oyunları, iki kişiyi etiketleyerek yorum olarak paylaşabilecek.

10 Mayıs Pazar günü sonlanacak yarışmanın kazananları jüri tarafından belirlenecek.

Çekiliş sonuçlarına göre 10 adet üçer kişilik Yes Club Yıllık Kart, 50 adet üçer kişilik günlük bilet ve 100 adet İsfanbul Şampuan ve Köpük Seti hediye edilecek. Kazananlar, 12 Mayıs tarihinde İsfanbul sosyal medya hesaplarından duyurulacak.