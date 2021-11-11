Üye Girişi
İSFANBUL Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası - Son Dakika

İSFANBUL Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası

11.11.2021 15:01
İSFANBUL Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası

Türkiye'nin ve dünyanın gözde eğlence merkezlerinden İSFANBUL Tema Park, tatile özel sunduğu indirimle 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocuklara eğlenceli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde eğlence merkezlerinden İSFANBUL Tema Park, tatile özel sunduğu indirimle 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocuklara eğlenceli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

İSFANBUL Tema Park açıklamasına göre, İSFANBUL Tema Park'ın eğlence dünyasına, 13-21 Kasım tarihleri arasında internete sitesi bilet alımlarıyla 129 TL yerine 109 TL'ye girmek mümkün olacak. Kampanyanın bir diğer hediyesi de Jungle Park olacak.

Çocuklar eğlenerek öğrenecek

İSFANBUL Tema Park'ta "Adalet Kulesi, Maceraperest, King Kong, Nefeskesen, Çılgın Nehir, Viking, Masal Ağacı ve Sihirli Oda" üniteleri, adrenalin ve macera tutkunu tüm çocuklara farklı bir ara tatil deneyimi sunacak.

İstanbul'un merkezinde, tüm noktalardan toplu taşıma ve özel araç ile kolay ulaşım imkanıyla İSFANBUL Tema Park, şehirden ayrılmadan dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin kaçış noktası olacak. 7'den 70'e her yaştan çocuk için sunduğu adrenalin ve macera dolu ünitelerinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin anlatıldığı Fatih'in Rüyası, tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği Minik Kaşifler, optik illüzyon deneyimi yaşatan Sihirli Oda gibi bilgi dolu ünitelerle çocuklar eğlenerek öğrenecek.

Teknolojik üniteleriyle çocukların isteklerine cevap veriyor

Açıklamaya göre, 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen'in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest ise macera tutkunlarının dikkatini çekecek. 5D Little Dolphin, 4D Journey To The West gibi teknolojik üniteleriyle tüm çocukların isteklerine cevap verebilecek İSFANBUL Tema Park, ara tatilde de tüm ailenin eğlence, adrenalin ve macerada buluştuğu ortak nokta olmayı planlıyor.

"İstanbul içinde ayrı bir İstanbul yaşatacağız"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze başlayan eğitim yılının ilk ara tatilinde sunacağımız kampanya ile farklı ve güvenli eğlence anlayışımızla hem çocuklarımızın hem de ailelerinin ara tatilini unutulmaz anlara dönüştüreceğiz. Çocuklar aileleriyle eğlenirken aynı anda yeni dünyaların da kapılarını aralayarak birbirinden ilginç bilgilere ulaşabilecek, hayal güçlerini geliştirecek. Biz de aileleri ve çocuklarımızı düşünerek, eğitime ve çocukların gelişimine katkımız olması adına başlattığımız indirim kampanyamızla çocukların yeni dönemde daha enerjik ve hazır bir şekilde başlamalarını sağlayacağız. İstanbul içinde ayrı bir İstanbul yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Türkiye, Adalet, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSFANBUL Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü 14:37 Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü Zajc: Teklif varsa giderim 14:20 Zajc: Teklif varsa giderim
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı 14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 13:47 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi

Son Dakika Haberleri
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü         
14:57
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu         
14:19
Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı         
14:14
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 15:14:25. #1.11#
SON DAKİKA: İSFANBUL Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement