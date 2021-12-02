İSFANBUL Tema Park'tan aralık ayına özel kampanya - Son Dakika

Eğlence merkezi İSFANBUL Tema Park, aralık ayına özel tüm biletleri 109 liraya sabitlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, eğlence tutkunlarının 1-31 Aralık tarihleri arasında tema parkın web sitesinden yapacakları günlük bilet alımlarında, yetişkin ya da çocuk ayrımı olmaksızın tek fiyattan yararlanabileceği belirtildi.

İSFANBUL Tema Park, yılın son ayına özel yeni bir kampanya hayata geçirdi. Tema park, aralık ayı boyunca web sitesinden yapılacak tüm günlük bilet alımlarında fiyatları 109 liraya indirdi.

7'DEN 70'E TÜM EĞLENCE SEVERLER MACERADA BULUŞACAK

İSFANBUL Tema Park tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kampanyadan yararlananlar, indirimli tüm gün biletleriyle aralık ayı boyunca güvenli ve sınırsız bir eğlence deneyimi yaşayacak. Heyecan, adrenalin ve eğlence tutkunlarına özel tasarlanan Adalet Kulesi ile 50 metre yükseklikten İstanbul'u kuşbakışı seyredebilecekler. Eski İstanbul'a özlem duyanlar ise Bir Zamanlar İstanbul ünitesi ile tarihi bir yolculuğa çıkabilecek. 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen'in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest ile büyük küçük herkes eğlence ve adrenaline doyacak. Atlıkarıncadan çarpışan arabalara, Sihirli Oda'dan Saray Salıncağı'na, Masal Ağacı'ndan Şato'ya kadar 30'a yakın eğlence ünitesinin yer aldığı İSFANBUL Tema Park, aralık ayında da indirimli fiyatıyla 7'den 70'e tüm eğlence severleri macerada buluşturacak" denildi.

Aralık ayı boyunca Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri eğlence tutkunlarına hizmet verecek olan tema park, hafta içi: 10.30-18.00, hafta sonu ise 10.30-19.00 saatleri arasında açık olacak.