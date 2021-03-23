İsfanbul, "workstation" alanıyla uzaktan çalışma imkanı sunuyor

İsfanbul AVM, yeme-içme bölümündeki ortak "workstation" alanıyla uzaktan çalışma imkanı olan misafirlerine farklı bir deneyim sunuyor.

İsfanbul AVM'nin açıklamasına göre, dünya genelinde son yıllarda gündeme gelen uzaktan çalışma modeli, özellikle salgınla birlikte sıkça uygulanmaya başlandı ve adeta hayatın bir parçası haline geldi.

Açık alan konseptine sahip olması nedeniyle standart AVM'lerden ayrışan ve geliştirdiği projelerle çağın gereklerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdüren İsfanbul Alışveriş Caddeleri, alışveriş ve sosyalleşme faaliyetlerinin yanı sıra misafirlerine yenilikçi bir deneyim alanı sağlıyor. Değişen çalışma alışkanlıklarına AVM kültürünü de ekleyen İsfanbul Alışveriş Caddeleri, food court olarak bilinen İsfanbul Mutfak'taki yeni nesil çalışma alanıyla yoğun mesailere ev sahipliği yapıyor.

İnternet erişiminin tamamen ücretsiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışılabilen "workstation" alanında konumlandırılan prizler ise uzun süren toplantılar veya iş yoğunluğu yüzünden biten şarjlar için yardıma koşuyor.

"Gelişen trende farklı bir yorum getirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, son bir yıldır değişen alışkanlıkların iş hayatında önemli bir yansıması olduğunu bildirdi.

Temelde alışveriş ve sosyalleşme kültürünü bünyesinde barındıran AVM'lerin çalışma alanları olarak da kullanılabileceğini aktaran Baştürk, şunları kaydetti:

"İnsanların internet hizmetinin sağlandığı ortamlarda çalışarak uzun vakit geçirdiklerini gözlemliyoruz. Bu doğrultuda İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak gelişen trende yönelik çalışma alanlarımızla AVM konseptine farklı bir yorum getirdik. İsfanbul Mutfak katının bize ait olan ortak alanındaki yeni nesil çalışma alanıyla misafirlerimize bir iş ortamı sağlıyoruz. İnternet erişimini ücretsiz sunduğumuz alanda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde rahatlıkla çalışabiliyor."

Baştürk, workstation alanının yanı sıra belirli mağazaların üst katlarında yer alan kiralanabilir paylaşımlı ofislere de talebin arttığını bildirdi.