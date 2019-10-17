İsfendiyar Dağları'nın saklı güzelliği: Türkeli Hacıağaç Yaylası

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köyleri bölgesinde yer alan Hacıağaç Yaylası, 100'ün üzerinde Çatak Kanyonu'nda yer alan şelaleleriyle, endemik bitki türleri, ilginç kaya oluşumları ve mağaralarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Bin 856 metre yüksekliği ile Sinop'un en yüksek tepesi olan Hacıağaç Kayalığı'nı içerisinde barındıran Türkeli Hacıağaç Yaylası, keşfedilmeyi bekliyor.

Türkeli'de ormanların içerisinde saklı mağaralar (Handere, At sökü, Buzluk, Aydın Mağaraları), bol oksijenli yaylalar, harikulade bitki örtüsü, av turizmine müsait yaban hayatı varlığı, ilginç kaya oluşumları ile birlikte yer alan Hacıağaç Yaylası, endemik bitki türlerinin yer aldığı, yılın her mevsimi ayrı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine adeta hayran bırakıyor.

Hemen yanı başındaki Arap ve Atsökü yaylaları ile yine Çatak bölgesinde yer alan çok sayıda dev ebatlarda kanyon ve 100 adedin üzerindeki şelalelerle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Hacıağaç Yaylası'nın güzelliğini görmek isteyenler, ilçe merkezinden 1 saatlik yolculuk ile yaylaya ulaşıyor. Yaylayı gezip şehrin stresi ve kargaşasından uzakta kamp yaparak doğayla iç içe vakit geçirenler, aynı zamanda Arap yayla evlerinin görselliği karşısında hayran kalıyor.

(Yunus Celal Araz/İHA)