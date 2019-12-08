Son Dakika Haberleri: İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi
Son Dakika Güncel İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verildi.

İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verildi.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, yılın 11 ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 32 milyon 626 bine ulaştı. Dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 12 milyon 866 bin, iç hatlarda 19 milyon 760 bin yolcuya hizmet verildi. Havalimanından yılın 11 ayında 121 bin 786'sı iç hatlar, 88 bin 555 dış hatlar olmak üzere 210 bin 341 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2 milyon 859 bin yolcu havalimanını kullandı.

İSG'de 2019 yılının Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu kasım ayında da devam etti. Kasım ayında dış hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1 milyon 118 bin, iç hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış ile 1 milyon 740 bin oldu.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi
İmamoğlu'nun "Cinayet" dediği Kanal İstanbul projesi için Bakanlık ve İBB iş birliği protokolü imzaladı Eski Interpol Müdürü Mansur Güneş, İBB'de daire başkanı oldu Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:14:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]