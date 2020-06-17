İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Airport Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Turizm Belgelendirme Programı çerçevesinde pandemi süresince uygulanması istenen koşulları yerine getirip "Güvenli Turizm Sertifikası" alarak hizmet vermeye başladı.

Otel Müdürü Yalın Akalan, yaptığı açıklamada, otelde Güvenli Turizm Sertifikası kapsamında hayata geçirilen uygulamalar hakkında bilgi verdi.

İlk olarak otel girişlerindeki teması azaltmak için döner kapıları kullanmadıklarını, misafirlerin hijyen paspasından geçerek otele girdiğini belirten Akalan, otele girerken ateşi ölçülen her müşteriye bilgilendirme formu doldurtularak Kovid-19 kitapçığı verildiğini anlattı.

Akalan, ihtiyacı olan müşterilere girişte ücretsiz maske verdiklerini aktararak, bir izolasyon odası kurduklarını, hastalık belirtisi gösteren misafirlerin sağlık ekipleri gelene kadar bu odalara alınarak izole edildiğini kaydetti.

Açık büfe kahvaltı ve yemek servisi kaldırılarak dijital menü uygulamasına geçtiklerini belirten Akalan, sertifikasyon için istenen şartlar çerçevesinde kullanılmış eldiven, maske ve siperlik gibi malzemeler için ayrıca "enfekte çöp" konteynerleri oluşturulduklarını söyledi.

Yalın Akalan, odalardaki dezenfeksiyon işlemiyle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Sisleme uygulamasıyla odalarımızı dezenfekte ediyoruz. Bu işlemlerde en yüksek düzeyde hijyen sağlayan ürünler kullanıyoruz. Odalarımızdaki tek kullanımlık ürünler, konaklayan müşterilerimiz kullanmasalar bile bir sonraki misafire verilmeden odadan alınıyor. Ayrıca biz dezenfeksiyon uygulamasını ne kadar titizlikle yaparsak yapalım müşterilerimizin aklında bir şüphe kalmasın diye kullanılmış odalarımızı temizledikten sonra bir gün boyunca satmıyoruz. O odayı 24 saat sonra başka bir müşteriye veriyoruz."

Yalın Akalan, Güvenli Turizm Sertifikasına sahip otellerin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın internet sitesinden duyurulduğunu belirterek, konaklama yapacak kişilerin bakanlığın yayınladığı listeden bakarak uygunluk sertifikası almış otelleri tercih edebileceğini kaydetti.

İSG Airport Otel Müdürü Yalın Akalan, Güvenli Turizm Sertifikası'nı aldıktan sonra sertifikasyonu yapan şirket tarafından gizli müşterilerle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca denetimlerden geçtiklerini belirtti.