İSG Airport Otel ?Güvenli Turizm Sertifikası? almaya hak kazandı - Son Dakika

İSG Airport Otel ?Güvenli Turizm Sertifikası? almaya hak kazandı

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Otel, koronavirüse karşı aldığı önlemlerden dolayı 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı.

İSG Airport Otel ?Güvenli Turizm Sertifikası? almaya hak kazandı, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Otel, koronavirüse karşı aldığı önlemlerden dolayı 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımladığı, konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi sürecinde uygulanacak Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterlerini yerine getirdiği için Güvenli Turizm Sertifikası'nı almaya hak kazandı. İSG Airport Otel Müdürü Yalın Akalan sertifikasyon programı için, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bize iletmiş olduğu önlemlerin tamamını yerine getirerek sertifikamızı 15 Haziran itibarıyla aldık. Burada yaptığımız uygulamaların hepsi bence gerekli. Bir turist olarak düşündüğümüzde insanların güven duyduğu bir otele gitmesi beklenir. Bulunduğumuz durumda çok da doğal bu.' İfadelerini kullandı.

'GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI?

İSG Airport Otel Müdürü Akalan koronavirüsle mücadele kapsamında aldıkları önlemleri şöyle ifade etti;

'Otelin girişinden önce yer hijyen paspasından geçiyoruz. Birinci ateş ölçümünü güvenlik esnasında alıyoruz. Sonrada kayıt alanımız var. Orada da ikinci bir ateş ölçümü yapıyoruz. Ateş ölçümünde kullandığımız cihaz aynı zamanda kayıt da yapabiliyor. Bilgilendirme formunda, 14 gün önce herhangi bir vakayla karşılaştı mı ya da vaka geçiren herhangi bir kişiyle temas halinde bulundu mu, riskli bölgelerde bulunup bulunmadığı ile ilgili bir sorular var. Giriş esnasında misafirlerin ateş ölçümünü yapıp kayıt istiyoruz. Bunun sonucunda ateşi yüksek olan ve şüpheli olduğuna inandığımız misafirlerimizi buradaki İzolasyon odasına istirahate alıyoruz. Burada kendilerini sağlık ekipleri gelene kadar misafir ediyoruz.?

Otel Müdürü Akalan odalardaki dezenfeksiyon işlemiyle ilgili, 'Misafirlerimiz odalarından çıkış yaptıktan sonra öncelikle içeride bir uygulama yapıyoruz. Buna sisleme diyoruz. Önce yüzey dezenfeksiyonları yapılıyor. Kapıdan çıkmadan önce yine bütün yüzey 40-50 mikron arasında sisleme yapılıyor. Bu sislemenin sonucunda da virüslerin yüzde 99.7'sini yok ediyoruz. Misafir çıktıktan sonra 24 saat odayı dinlendiriyoruz.' şeklinde konuştu.

MENÜLERDE KAREKODLU SİSTEM?

Yalın Akalan otelde kullanılan menülerde karekod sistemine geçtiklerini belirterek, 'Menülerimiz eskiden elle tutulur menülerdi. Bunu kaldırdık. Şu anda herkesin akıllı telefonu var. Bu telefonlarla karekod okuttuğu andan itibaren hemen menü önlerine geliyor. Oradan seçip sipariş verebiliyorsunuz. Servis esnasında hem maskesi hem eldiveni hem de koruyucu siperliği olan personel kullanıyoruz.' dedi. Otel seçimini vatandaşların Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın internet sitesine bakarak yapmalarını öneren Yalın Akalan, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendi sitesinden verilen rakama göre 435 tane otelin bu sertifika programına başvurduğu ve sertifika sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Pendik bölgesinde bu sertifikayı alan ilk otel biziz. Burada bizi denetledikten bir sonraki aşamada gizli misafir uygulamaları var. Bize gelip habersizce konaklama yapacaklar. Bizi değerlendirip sonrasında raporlama yapacaklar. Bu uygulama bütün otellerin uyması gereken bir uygulama. İnternet sitesinden misafirlerimiz bakıp uygunluk sertifikası almış otellere gidebilirler. Bu da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sürekli duyurduğu bir ayrıntı. Gitmeden önce akıllarda bir soru işareti kalmasın.' İSG Airport Otel Müdürü Yalın Akalan sözlerine, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na yaptıkları uygulamadan dolayı teşekkür ederek noktaladı.


Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSG Airport Otel ?Güvenli Turizm Sertifikası? almaya hak kazandı - Son Dakika

Son Dakika

Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor         
20:43
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı         
19:19
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı         
18:46
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 22:58:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSG Airport Otel ?Güvenli Turizm Sertifikası? almaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]